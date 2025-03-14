В офисе Зеленского заявили, что в случае 30-дневнего перемирия выборы в Украине проводиться не будут

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае 30-дневного прекращения огня военное положение в стране не будет отменено и выборы проводиться не будут. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

«30-дневное перемирие — это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения невозможна в такой короткий срок. Нужны будут переговоры, проверенные наблюдатели, которые будут способны обеспечить разъединение сторон и предотвратить нарушения перемирия. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована», — сказал Подоляк.

На вопрос о возможности проведения выборов в этот период, представитель офиса президента Украины ответил отрицательно. По его словам, в нестабильной ситуации невозможно обеспечить безопасные места для голосования и проведение избирательной кампании.

По словам Подоляка, провести выборы будет возможно в условиях стабильного прекращения огня, гарантированного нейтральными наблюдателями.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком 30 дней. Власти США также пообещали немедленно возобновить поставки оружия Украине, прерванные в последние дни, а также обмен разведывательной информацией.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».

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