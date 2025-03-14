Reuters узнал, что Россия использует криптовалюту в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обойти санкции

Россия использует криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обойти западные санкции, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников агентства, некоторые российские нефтяные компании используют биткоины, эфиры и стейблкоины, такие как Tether, для сглаживания конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли. По их словам, это небольшая, но растущая часть общей торговли нефтью.

Источники поясняют, что схема выглядит так: китайский покупатель платит торговой компании, выступающей в качестве посредника, в юанях на офшорный счет, а посредник конвертирует эти деньги в криптовалюту и переводит на другой счет. Оттуда они отправляются на третий счет в России и конвертируются в рубли. По словам собеседника Reuters, транзакции в криптовалюте одного российского нефтяного трейдера составляют десятки миллионов долларов в месяц.

Источники агентства говорят, что даже если санкции с России будут сняты, криптовалюты, скорее всего, продолжат использовать в торговле нефтью — это удобный инструмент, который помогает быстрее проводить операции.

Reuters отмечает, что хотя в России публично поощряется использование криптовалюты и летом 2024 был принят закон, разрешающий криптовалютные платежи в международной торговле, о том, что она используется в торговле нефтью, ранее известно не было.