The Washington Post: отчеты разведки США свидетельствуют, что Путин не отказался от планов контролировать Украину

Секретные отчеты разведки США, в том числе и один от начала марта, свидетельствуют, что Владимир Путин по-прежнему намерен «доминировать» в Украине и ставят под сомнение его готовность остановить войну, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с документами.

В отчете от 6 марта, по словам одного из собеседников The Washington Post, говорится, что Путин «по-прежнему полон решимости удерживать власть над Киевом». Что подразумевается под этим, источник не уточнил.

Некоторые бывшие и нынешние американские чиновники считают, что даже если Путин согласится на временное прекращение огня, он воспользуется этой паузой, чтобы перевооружиться, а затем нарушит условия перемирия, устроив провокацию и обвинив в этом Украину. Другие отмечают, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от намерения «включить Украину в орбиту безопасности и экономики России».

Был ли проинформирован о последнем отчете от 6 марта Дональд Трамп, неизвестно, однако источник WP говорит, что это тот тип данных, с которым обычно знакомят президента. Еще один собеседник газеты говорит, что некоторые оценки, касающиеся непреклонности Путина, «по-видимому, раздражают Трампа». Об этом, как пишет WP, косвенно свидетельствуют поднятые в последнее время в администрации президента США разговоры об ужесточении санкций против России.

Выводы разведки, как отмечает WP, подчеркивают сложную задачу, стоящую перед Трампом и поднимают вопрос, верно ли Белый дом истолковывает готовность Путина к заключению перемирия.

В ЦРУ и управлении директора национальной разведки отказались от комментариев.

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США, по итогам которой Киев согласился на предложенное союзниками 30-дневное перемирие, а Вашингтон возобновил военную помощь и обмен разведданными. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что итоги переговоров будут доведены до Москвы, и теперь «мяч на стороне России».

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, участвовавший во встрече с Украиной, прилетел в Москву 13 марта. Итоги его визита в Вашингтоне, как заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, оценили с «осторожным оптимизмом», однако никаких подробностей о том, с кем именно встречался Уиткофф и что обсуждалось, нет.

Владимир Путин накануне публично встречался с Александром Лукашенко, после чего на пресс-конференции заявил, что Россия согласна с предложением о перемирии, но «есть нюансы» и задал ряд вопросов — например, что делать с ВСУ в Курской области. Трамп назвал заявление Путина «многообещающим, но не полным», а Зеленский — «очередными российскими манипуляциями».

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