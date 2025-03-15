Война Тысяча сто шестнадцатый день. Трамп: тысячи украинских солдат попали в «полное окружение» в Курской области. Зеленский: бои в регионе продолжаются

Боец российского спецподразделения «Ахмат» в городе Суджа Курской области, 14 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

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Россия

Украинские военные, по данным Пентагона, оказались в окружении в Курской области. Зеленский заявил, что боевые действия в регионе продолжаются

Президент США Дональд Трамп заявил 14 марта, что «тысячи украинских солдат находятся в полном окружении российских военных и в очень плохом и уязвимом положении». Трамп призвал президента России Владимира Путина «пощадить их жизни», иначе, по его словам, будет «ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны».

Вероятно, Трамп имел в виду украинских военных в Курской области. Судя по опубликованным видеозаписям, подразделения ВСУ покинули большую часть плацдарма в Курской области, понеся при этом значительные потери. Под контролем украинской армии остается только погранпереход «Суджа» и несколько сел возле него. Эти территории не находятся в окружении, хотя снабжение их затруднено из-за ударов российских дронов.

Предположительно, заявление Трампа основано на оценке Пентагона: неназванный американский военный чиновник сообщил телеканалу NBC News, что Вооруженные силы РФ «почти полностью окружили» украинских военных в Курской области, а некоторые подразделения ВСУ, отступая, бросили технику.

Владимир Путин сообщил, что готов выполнить просьбу Трампа. «Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», — сказал Путин перед началом заседания Совбеза РФ 14 марта. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что предложение Путина сложить оружие по-прежнему действует, но у украинцев «время сокращается, как шагреневая кожа».

Генеральный штаб ВСУ вскоре после заявления Трампа сообщил, что утверждения о том, что российские военные окружили украинские подразделения в Курской области, «не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров».

В Генштабе заявили, что боевые действия в операционной зоне украинской группировки войск «Курск» продолжаются. «Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия», — говорится в заявлении украинской стороны. В Генштабе подчеркнули, что «угроза окружения наших подразделений отсутствует».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 15 марта, что получил доклад главкома ВСУ Александра Сырского, в том числе о положении украинских военных в Курской области:

Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам в Курской области было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи в Курской области. Окружения наших войск нет.

Зеленский добавил, что украинские власти видят, что Россия накапливает войска вдоль восточной границы Украины. «Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем. Затягивание войны Россией очевидно», — заявил президент Украины.

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Война глазами читателей «Медузы»

Михаил (Москва). […] К сожалению, многие россияне жалуются «Медузе» на изменившуюся жизнь, пишут «а мы-то в чем виноваты?!», обвиняют Украину в случайной гибели нескольких мирных жителей российских городов. Думаю, такие письма и в самом деле преобладают, — ровно те же слова я слышу почти каждый день в рабочем офисе. Пытаюсь объяснить коллегам, что нельзя нападать на соседнюю страну, убивать и насиловать ее граждан, оккупировать и вписывать в свою конституцию чужие регионы. Но окружающие меня — словно ослепленные башнями-излучателями герои мира «Обитаемого острова». Часто мне приходится участвовать в отраслевых совещаниях, меня корежит от слов « », « », но люди легко без запинки используют этот новояз.

Сложно в нескольких словах описать последние три года жизни. Та боль, которую принес февраль 2022 года, по-прежнему со мной, она не ослабла, не притупилась, я просто научился с ней жить. Три года каждый день читаю новости, отыскивая в них хоть что-то, что даст лучик надежды на увеличение помощи Украине в сопротивлении агрессору или на скорое истощение путинской армии. С каждым очередным преступлением путинского режима думаешь, что хуже уже и быть не может, но реальность преподносит все новые и новые зверства. Конца не видно этой проклятой войне — пока жив, будет идти война, посему как путин и есть война. Эти мысли приводят меня в отчаяние, и еще мне стыдно и горько, что я ничего не сделал для борьбы с тираном…

Но есть и немного хорошего. Главное — я освоил украинский язык, слушаю, читаю, и не только новости. В 2022 году я случайно пришел в украинский разговорный клуб, но жаль, не знал о нем раньше. Это было здорово, мы читали стихи и пьесы по ролям. Очные встречи по понятным причинам прекратились и переместились в телеграм-чат, наполненный и маленькими радостями, и общей болью за Украину. Два товарища, с которыми я до 2022 года изредка общался в формате поздравлений раз в год с днем рождения, стали близкими мне единомышленниками, мы обмениваемся новостями, ощущениями и надеждами. Но другие некогда близкие мне люди, обнаружившие провоенную или просто равнодушную позицию, ушли из моей жизни.

Я верю, что Украину ждет светлое будущее. Если бы путин и его миньоны потрудились познакомиться с украинской историей и культурой, а не убеждали себя в том, что Украина и украинцы придуманы Лениным, возможно, они поняли бы тщетность нападения на эту страну. Я восхищаюсь украинцами и склоняю голову перед их стойкостью и волей к борьбе за свою свободу. «Солодше нам у бою умирати, ніж жити в путах, мов » — хочется, чтобы и у россиян появился такой же знакомый каждому девиз сопротивления тирании и самовластию.

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«Медуза»