NBC News: в Пентагоне считают, что войска РФ «почти полностью окружили» украинские силы в Курской области. Генштаб ВСУ это отрицает

Вооруженные силы РФ «почти полностью окружили» украинских военных в Курской области, сообщает 15 марта NBC News, ссылаясь на неназванного американского военного чиновника. По его словам, некоторые украинские подразделения во время отступления были вынуждены бросить технику.

Источник отметил, что появляется все больше признаков того, что Россия может «очень скоро» вернуть Курскую область под свой контроль.

Два западных чиновника заявили NBC News, что «сдержанный ответ» президента РФ Владимира Путина на предложение США ввести временный режим прекращения огня совпал с попыткой ВС РФ выбить украинских военных из Курской области.

Украина отрицает, что ее армия находится или находилась в окружении в Курской области. Генштаб ВСУ заявил 14 марта, что сообщения об «окружении» не соответствуют действительности и «создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров». Основные силы ВСУ смогли избежать окружения, писала «Медуза» в обзоре итогов битвы за Курскую область.

Президент США Дональд Трамп заявил 14 марта, что «тысячи украинских солдат находятся в полном окружении» и попросил Владимира Путина «пощадить их жизни». Путин в ответ пообещал выполнить просьбу Трампа, если руководство Украины прикажет своим военным сложить оружие и сдаться в плен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 15 марта ТАСС, что предложение Путина сложить оружие пока действует, но у украинцев «время сокращается, как шагреневая кожа».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на фоне сообщений об «окружении» ВСУ, что украинские военные выполнили свою основную задачу в Курской области, оттянув ВС РФ с других участков фронта.

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