Министры обороны Латвии, Литвы, Эстонии и Польши призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Министры обороны Латвии, Литвы, Эстонии и Польши рекомендовали властям своих стран выйти из о запрете противопехотных мин, говорится в совместном заявлении главы Минобороны этих государств.

В документе говорится, что ситуация с безопасностью в регионе «существенно ухудшилась», а военные угрозы странам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, «значительно возросли».

«Мы считаем, что в нынешних условиях безопасности крайне важно придать нашим силам обороны гибкость и предоставить свободу выбора в отношении возможного использования новых систем вооружений и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга Альянса», — заявили министры. При этом они подчеркнули, что несмотря на предложение выйти из конвенции, страны сохранят приверженность международному гуманитарному праву.

Окончательное решение о выходе Латвии, Литвы, Эстонии и Польши из Оттавской конвенции должны одобрить парламенты этих стран.

«Общее региональное решение посылает четкий сигнал — граничащие с Россией государства готовы принять все возможные меры для обеспечения безопасности своих граждан», — заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Латвия, Литва и Эстония еще в начале 2024 года допускали, что могут выйти из Оттавского договора, чтобы укрепить свою оборону перед потенциальной российской агрессией. В итоге страны, как сообщалось, решили увеличить запасы противопехотных мин, а также других, менее опасных для мирных жителей, средств.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ Украина стала самой заминированной страной мира: около трети украинских территорий, по оценкам 2023 года, были заминированы. На фронте противопехотные мины применяют как ВСУ, так и войска России.

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