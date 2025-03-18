Bloomberg: Великобритания и ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов

Власти Великобритании и Евросоюза изучают возможность обеспечить юридическое и финансовое сопровождение для конфискации российских активов, замороженных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

По данным Bloomberg, этот вопрос, в частности, входит в повестку встречи министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главы европейской дипломатии Кайи Каллас, которая состоится в Лондоне 18 марта.

Подготовка к возможной конфискации активов РФ, отметили источники издания, ведется несмотря на то, что ряд европейских стран, в том числе Германия и Бельгия, выступают против такого шага. Они считают, что конфискация российских активов может нарушить нормы международного права и повлиять на курс евро.

После начала полномасштабной войны были заморожены активы ЦБ РФ за пределами России на общую сумму более 260 миллиардов евро. Большая часть замороженных активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Вопрос о конфискации замороженных активов РФ за более чем три года войны неоднократно обсуждался, однако пока было решено лишь использовать прибыль от них. Ее направляют на поддержку Украины. Для конфискации собственно активов, заявили Евросоюзе, юридических оснований нет.