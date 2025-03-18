Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил РБК 18 марта, что в ближайшее время могут пройти переговоры с бизнесменом, руководителем американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском.

Эта встреча, по словам Дмитриева, «станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития технологий и будущего человечества», пишет РБК.

«Я думаю, что обсуждения с Маском будут в ближайшее уже время. Его фокус на том, что созидательно мы должны двигаться вперед, безусловно, мы это видим, ценим, и он безусловно один из величайших лидеров современности», — заявил Дмитриев изданию.

Кирилл Дмитриев — один из представителей России, участвовавших в переговорах с США в Эр-Рияде 18 февраля. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок. Источники Bloomberg сообщили, что именно Дмитриев убедил Владимира Путина в том, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом нужно вести на основе бизнес-интересов. После переговоров с США Дмитриев занял пост представителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Кирилл Дмитриев 15 марта через соцсеть X предложил Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. «Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению», — заявил он.

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