Bloomberg: глава РФПИ Кирилл Дмитриев убедил Путина вести переговоры с Трампом на основе бизнес-интересов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев убедил президента России Владимира Путина в том, что переговоры с Дональдом Трампом надо вести, привлекая американского президента бизнес-возможностями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

После этого Дмитриеву дали возможность «проявить себя». Теперь у Дмитриева есть «важное задание» — «завлечь» Трампа и его соратника Илона Маска перспективами крупных бизнес-сделок с Россией благодаря прекращению войны в Украине на выгодных для Москвы условиях.

Кирилл Дмитриев — один из представителей российской делегации, участвовавшей в переговорах с США в Эр-Рияде 18 февраля. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок.

Вскоре после переговоров в Саудовской Аравии Путин назначил Дмитриева специальным представителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

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