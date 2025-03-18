Глава Белгородской области заявил о «сложной обстановке» в регионе. Провоенные телеграм-каналы утверждают, что ВСУ пытались прорваться через границу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреливают приграничный Краснояружский район, в регионе «сложная обстановка».

«Все службы, в первую часть министерство обороны, пограничные службы, „БАРС-Белгород“, „Орлан“, самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», — заявил Гладков.

По данным Гладкова, поселки Краснояружского района находятся под артиллерийским обстрелом, по ним выпущено 29 снарядов. Населенные пункты атаковали 49 украинских беспилотников, 12 из которых сбиты.

Губернатор также рассказал, что на участке дороги в районе села Графовка Краснояружского района служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Пострадали три человека — две женщины и мужчина. Телеграм-канал Mash утверждает, что на минах подорвались два автобуса с рабочими предприятия «Краснояружский бройлер». Пять человек, по информации канала, получили травмы.

Телеграм-канал «Военкоры русской весны» пишет, что ВСУ начали «наступательные действия» на белгородском направлении. По версии канала, к ночи 18 марта украинские военные начали «подтягивать технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей», а утром начали разминирование в районе Прилесья, Графовки и Демидовки. «Затем в атаку у Прилесья-Графовки были брошены несколько танков и пехота на квадроциклах», — говорится в публикации.

Об «активизации» ВСУ в районе границы в Белгородской области также пишут провоенные телеграм-каналы WarGonzo, «Архангел спецназа» и другие. По данным последнего, «прорыв линии обороны не допущен». «Была попытка пехоты ВСУ пройти, но не вышло», — отмечается в посте.

Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что власти начали эвакуацию людей из села Графовка. Канал также пишет, что при обстреле села полностью уничтожено здание школы.

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