Въезд в Суджу для мирных жителей закрыт. Тех, кто пережил оккупацию, вывозят из города. Фотографии
Суджа находилась под контролем ВСУ с начала августа 2024 года. 12 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении города, но его жители, которые уехали, пока не могут вернуться домой. «Пока временно проезд туда запрещен — разминирование, зачистка и все такое, то есть гражданским пока нет проезда в эту зону», — говорила жительница Суджи Любовь, рассказ которой публиковала «Медиазона». После того, как город вернулся под контроль России, остававшихся в нем жителей эвакуируют. Им обещают, что «после зачистки» они смогут вернуться назад. Некоторые из них назад не хотят, другие говорят, что планируют возвращаться, но «пока даже рано об этом думать» — в Судже разрушена инфраструктура, город нужно разминировать. Любовь — одна из тех, кто собирается вернуться в Суджу, хотя пока она даже не знает, уцелел ли после боев ее дом. Собеседники «Медиазоны» жаловались, что власти мало помогают жителям, вынужденным покинуть свои дома. «Вроде что-то и делается, но если вникнуть и вдуматься, какой масштаб вообще трагедии, местами отношение безразличное. Никто в стране с таким не сталкивался, как пришлось столкнуться Суджанскому и прилегающим районам», — говорила Любовь. «Медуза» публикует фотографии, распространенные российскими государственными агентствами, которые позволяют представить, как сейчас выглядит Суджа.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.