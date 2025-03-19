Въезд в Суджу для мирных жителей закрыт. Тех, кто пережил оккупацию, вывозят из города. Фотографии

Суджа находилась под контролем ВСУ с начала августа 2024 года. 12 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении города, но его жители, которые уехали, пока не могут вернуться домой. «Пока временно проезд туда запрещен — разминирование, зачистка и все такое, то есть гражданским пока нет проезда в эту зону», — говорила жительница Суджи Любовь, рассказ которой публиковала «Медиазона». После того, как город вернулся под контроль России, остававшихся в нем жителей эвакуируют. Им обещают, что «после зачистки» они смогут вернуться назад. Некоторые из них назад не хотят, другие говорят, что планируют возвращаться, но «пока даже рано об этом думать» — в Судже разрушена инфраструктура, город нужно разминировать. Любовь — одна из тех, кто собирается вернуться в Суджу, хотя пока она даже не знает, уцелел ли после боев ее дом. Собеседники «Медиазоны» жаловались, что власти мало помогают жителям, вынужденным покинуть свои дома. «Вроде что-то и делается, но если вникнуть и вдуматься, какой масштаб вообще трагедии, местами отношение безразличное. Никто в стране с таким не сталкивался, как пришлось столкнуться Суджанскому и прилегающим районам», — говорила Любовь. «Медуза» публикует фотографии, распространенные российскими государственными агентствами, которые позволяют представить, как сейчас выглядит Суджа.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Разрушенный дом и церковь Ильи Пророка в Судже. 15 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Одна из улиц Суджи. 15 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Вид на Суджу. 14 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

15 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia Разрушенный класс школы № 1 в Судже. 16 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

15 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Sputnik / Profimedia Российский военный в разрушенной «Пятерочке». 14 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Жительница Суджи во временном укрытии. 16 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

16 марта 2024 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Боец чеченского спецназа «Ахмат» и местная жительница в Судже. 16 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Житель Суджи ремонтирует выбитое окно. 15 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Sputnik / Profimedia 15 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Власти Курской области собираются сохранить здание «Пятерочки» в его нынешнем виде как «память об оккупации». 16 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

«Мы до августа жили под обстрелами и взрывами без малого три года. Мы к этому уже привыкли, это фоном как-то идет. Ну, что-то где-то прилетело, ну, что-то где-то хлопнуло. Конечно, есть опасения, особенно за детей», — рассказала «Медиазоне» Любовь, собирающаяся, как только это будет возможно, вернуться в Суджу вместе с семьей. 15 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

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