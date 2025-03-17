«Я возвращаться не хочу. Города просто нет» Власти РФ обещают восстановить Суджу в Курской области, пострадавшую во время боев. Но не все готовы снова там жить. Фотографии

Войска РФ вновь контролируют Суджу — город в Курской области, который в августе 2024 года заняли ВСУ. Власти региона говорят о планах восстановления поврежденных в ходе боев населенных пунктов — и предлагают сохранить разрушенный магазин «Пятерочка» в Суджанском районе как «напоминание об оккупации». Жителей, которые семь месяцев оставались на территории, занятой украинскими войсками, эвакуируют, обещая, что они смогут вернуться в свои дома «после зачистки». Однако возвращаться, как рассказали кооперативу независимых журналистов «Берег» жители Суджи, пережившие оккупацию, хотят не все. «Медуза» публикует фотографии Суджи после боев, распространенные российскими государственными агентствами.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Суджа. 15 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

15 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

15 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Магазин «Пятерочка» в селе Заолешенка под Суджей, который власти Курской области собираются сохранить нетронутым. 14 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia Магазин «Пятерочка» в селе Заолешенка под Суджей. 15 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Суджа. 14 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Жительница Суджи перед эвакуацией. 15 марта 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

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