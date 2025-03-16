Глава Курской области заявил о планах сохранить разрушенный магазин «Пятерочка» в Суджанском районе как «напоминание об оккупации»

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти региона в рамках «восстановления и развития освобожденных территорий» собираются сохранить нетронутым один из «разрушенных и оскверненных врагом объектов», который «будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации».

В качестве варианта, написал Хинштейн в своем телеграм-канале, обсуждается «уже ставшая легендарной «Пятерочка».

Речь идет о магазине сети «Пятерочка«в селе Заолешенка под Суджей, о контроле над которым Минобороны РФ объявило 15 марта. Фасад разрушенного здания исписан позывными украинских военных.

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Часть Курской области была занята украинскими войсками в августе 2024 года. В последние несколько недель российские войска вернули под свой контроль около 20 населенных пунктов, включая город Суджу. Анализ видеозаписей, проведенный «Медузой», показывает, что подразделения ВСУ, по состоянию на середину марта, покинули большую часть плацдарма в Курской области, понеся при этом значительные потери. Под контролем ВСУ остается погранпереход «Суджа», дорогу к которому после взятия село Заолешенка и деревни Рубанщина в Суджанском районе контролируют российские военные.

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