В Кремле заявили о «дефиците договороспособности» у Киева после атаки дронов на российские объекты энергетики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в ночь на 19 марта являются показателем «дефицита договороспособности» Украины. Его слова приводит «Интерфакс».

«Дефицит договороспособности у киевского режима на лицо, и это не может не быть предметом озабоченности. События сегодняшней ночи, сегодняшнего утра, я имею в виду те самые удары по объектам российской энергоинфраструктуры — лучший показатель этого», — сказал Песков.

Он добавил, что Владимир Путин не давал приказа военным о возобновлении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пауза со стороны России сохраняется.

По его словам, информация о решении Путина «уже была широко доступна».

«Киевский режим ничего не сделал для их [атак] отмены», — заключил Песков.

Минобороны РФ ранее сообщило, что через несколько часов после завершения переговоров Путина с Дональдом Трампом Украина «совершила преднамеренную атаку» с помощью трех дронов по объекту энергетической инфраструктуре в станице Кавказская в Краснодарском крае. В результате там произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью и пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров Трампа и Путина заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. При этом он отметил, что только планирует поговорить с Трампом, чтобы узнать больше деталей о договоренностях с Россией и чтобы понимать, «что конкретно поддерживать».

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