Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. Под удар попали больница, жилые дома и нефтебаза

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что города Саратов и Энгельс в ночь на 20 марта «подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время».

В Энгельсе, по словам главы региона, в результате атаки украинских беспилотников выбило окна в городской клинической больнице № 1, а также в двух детских садах и школе. В Энгельсе ранения получили два человека, в том числе женщина, находившаяся в больнице.

Местные паблики опубликовали фотографии, на которых видна поврежденная больница в Энгельсе.

Как сообщает Astra, после атаки БПЛА жители Энгельса заметили сильный дым в микрорайоне «3-й летный городок», расположенном в 10 километрах от военного аэродрома Энгельс-2. Губернатор сообщил, что после атаки БПЛА в Энгельсе начался пожар на территории аэродрома, из домов, расположенных поблизости, эвакуируют жителей.

Телеграм-канал Mash и «Энгельс Онлайн» пишут, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Энгельсе, где из-за падения обломков дронов возник пожар.

В Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждены около 30 частных и дачных домов, сообщил губернатор. Также под удар попал санаторий, пишут местные паблики.

После атаки БПЛА занятия в школах Энгельса решили провести в дистанционном режиме, сообщил Роман Бусаргин.

В Саратове, как заявил губернатор, из-за падения обломков дрона поврежден частный дом в районе Соколовой горы, никто не пострадал. Как сообщает «Взгляд-инфо», на месте возник пожар, его потушили спасатели МЧС.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи силы ПВО сбили 132 украинских беспилотника, из них 54 — в Саратовской области. Также беспилотники сбили в Воронежской области (40 дронов), Белгородской (22), Ростовской (девять), Курской (три), Липецкой областях (один). Кроме того, три дрона сбили над аннексированным Крымом.

В Росавиации сообщили, что в течение ночи вводили ограничения на работу аэропортов Саратова и Самары.