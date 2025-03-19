Белый дом: Зеленский и Трамп ведут телефонные переговоры

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино.

«Прямо сейчас президент Трамп находится в Овальном кабинете и разговаривает по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским», — написал Скавино.

Накануне Трамп провел разговор с Путиным, который продлился более двух часов. По его итогам Кремль сообщил, что Путин поддержал 30-дневный отказ от ударов по энергетике Украины и дал соответствующую команду военным. Также в этой беседе Путин назвал ключевым условием мира остановку западной военной помощи Украине и обмен разведданными с Киевом.

Белый дом в своем заявлении сообщил, что президенты поговорили «о необходимости мира и прекращения огня в Украине» и «согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром».

Зеленский после беседы Трампа и Путина сказал, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, но он рассчитывает на разговор с Трампом, в ходе которого сможет узнать больше деталей о договоренностях с Россией.

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