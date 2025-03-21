Financial Times: США рассматривают возможность включить в сделку об ископаемых требование о контроле над украинскими АЭС

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность изменить условия сделки по полезным ископаемым с Украиной, чтобы получить доступ к ключевым энергетическим объектам страны. Об этом 21 марта сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По словам собеседников издания, в соглашение может войти требование о контроле Вашингтона над украинскими атомными электростанциями.

Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился подробно указать в соглашении, кто владеет общим инвестиционным фондом и контролирует его.

Собеседники издания рассказали, что администрация Трампа еще не представила Украине новых условий. «Но я понимаю, что они работают над более масштабным соглашением», — сказал один из украинских чиновников.

Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленский 19 марта произошел телефонный разговор. По версии Белого дома, президент США сказал украинскому президенту, что «американское владение» атомными электростанциями было бы «лучшей защитой» для них.

Зеленский утверждал, что не обсуждал с Дональдом Трампом возможность передачи украинских атомных электростанций в собственность США. Президент Украины подчеркнул, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины, и это не частная собственность. «Они [США] хотят ее [Запорожскую АЭС] забрать у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом», — говорил Зеленский.

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