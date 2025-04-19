Война Тысяча сто пятьдесят первый день. Россия объявила «пасхальное перемирие», США могут признать российский контроль над Крымом

Церковь в Константиновке Донецкой области, поврежденная в результате российского обстрела. 18 апреля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Путин объявил «пасхальное перемирие»

Президент РФ Владимир Путин объявил, что российские войска в одностороннем порядке останавливают все боевые действия «с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что речь идет об «очередной попытке Путина поиграть с жизнями людей». «Сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны», — написал Зеленский в своем телеграм-канале. «„Шахеды“ в нашем небе — это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей», — подчеркнул он.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, указал, что заявлениям Путина, по его мнению, не стоит верить. «К сожалению, мы уже давно сталкиваемся с тем, что его заявления не соответствуют его действиям. Мы знаем, что его словам нельзя доверять, и мы будем смотреть на действия, а не на слова», — написал Сибига в соцсети X.

Украина, напомнил он, приняла предложение США о прекращение на месяц ударов по энергетической инфраструктуре, которое Россия, подчеркнул он, не выполняет. «Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток», — написал Сибига.

Предыдущий раз «одностороннее перемирие» власти России объявляли в январе 2023 года, оно было приурочено к Рождеству. Однако боевые действия прекращены не были. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти РФ решили использовать «рождественское перемирие», чтобы улучшить положение своих войск. В последующие годы войны Россия даже формально не заявляла о временных «перемириях», обвиняя Украину в отказе поддержать такую инициативу.

Что за «перемирие» было в январе 2023 года

Путин объявил «рождественское перемирие», только соблюдать его не собирался. Поэтому в Бахмуте и Херсоне Рождество прошло под обстрелами Триста восемнадцатый день войны. Фотографии

Что за «перемирие» было в январе 2023 года

Путин объявил «рождественское перемирие», только соблюдать его не собирался. Поэтому в Бахмуте и Херсоне Рождество прошло под обстрелами Триста восемнадцатый день войны. Фотографии

Мир

США, по данным Bloomberg, могут признать российский контроль над Крымом

В рамках широкого мирного соглашения между Россией и Украиной США, по данным Bloomberg, США могут признать российский контроль над Крымом. Как отмечает издание, Путин уже более 10 лет — с момента аннексии Крыма в 2014 году — пытается этого добиться. При этом источники Bloomberg указали, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Агентство также отмечает, что европейские союзники США на данном этапе не собираются признавать российскими никакие из оккупированных территорий Украины.

США 17 апреля в Париже представили европейским союзникам «контуры прочного и долговременного мира» в Украине. Как сообщал Bloomberg, это предложение, в частности, предполагает сохранение под контролем России уже захваченных ею территорий Украины, а также постепенное снятие санкций с РФ в случае длительного прекращения огня. Как пояснил источник New York Post в администрации Трампа: «„Де-факто“ означает, что мы признаем, что россияне оккупируют эту землю, но не говорим, что [Украина] навсегда ее отдает. „Де-юре“ означает, что мы признаем, что [россияне] забрали эту землю и мы ее больше не увидим».

Что говорили в администрации Трампа о Крыме

«Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает Крым российским?» Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону. Краткий пересказ

Что говорили в администрации Трампа о Крыме

«Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает Крым российским?» Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону. Краткий пересказ

Окончательный вариант долгосрочного мирного соглашения, по данным New York Post, собираются представить в Лондоне на следующей неделе. Украина, по его словам, уже заявила, что согласна на 90 процентов. Мирный план собираются показать властям РФ, посмотреть на их реакцию и указать, что это последнее предложение и лучше условий не будет. После этого, по его словам, станет понятно, какие позиции занимают стороны и, исходя из этого, будут предприняты дальнейшие шаги. Источник New York Post подтвердил, что США могут прекратить усилия по прекращению войны, если они по-прежнему не будут приносить результата.

The New York Times, в свою очередь, пишет, что «контуры прочного и долговременного мира», которые США представили европейским союзникам в Париже, по сути тот же план прекращения огня, на который Украина согласилась в середине марта. Однако российская сторона начала выдвигать новые требования, включая «денацификацию» украинского правительства, под которым Кремль имеет в виду отстранение от власти Владимира Зеленского.

Война глазами читателей «Медузы»

Сона (Краснодар). Читаю письма других людей. Чувствую их эмоции, и каждая эмоция находит отклик в моей душе. Каждая! Когда-то я услышала, что зло всегда побеждает, потому что оно лучше подготовлено. Сначала я не хотела в это верить, теперь я понимаю, что это правда. Убийствам мирных людей политики всегда найдут оправдание, противопоставив им «великие и прекрасные» цели, а убитых людей представив в виде статистических данных. В начале войны я безумно переживала из-за каждого удара России по Украине, я не понимала, почему вокруг меня все молчат об этом или, наоборот, говорят какую-то чушь из условного телевизора. Вокруг все, как один, говорили, что во всем виновата Америка, что крошечная Европа зарится на российские недра. И чтобы сохранить «свою целостность», надо непременно уничтожить в Украине так называемый «нацистский режим». А теперь Америка опять становится партнером. Скоро Европа тоже станет партнером.

Какая-то невероятная ложь и фальшь звучит в каждом прокремлевском посте в телеграме или в новостях. Сейчас, спустя три года, я по-прежнему переживаю за людей, за мирных людей, по которым война катится катком. И мне неважно, за кого они — за «красных» или за «белых». Мне просто жаль их, жаль их уничтоженные дома и хозяйства, печально из-за убитых и раненых. Но больше всего меня расстраивает глубокая пассивность российского общества. Все привыкли, забыли. Все продолжают поглощать пропаганду из телека или из других источников, даже не пытаясь критически осмыслить информацию. Мы все словно завязли в болоте, нащупали ногами слабую опору и успокоились, и больше нам ничего уже не надо. Когда я пытаюсь узнать мнение своих знакомых о войне, о переговорах, то они всегда (!) отворачиваются. Они говорят, что уже не читают новости, что живут своей жизнью. Я их понимаю, чтобы продолжать жить, надо уметь адаптироваться к изменяющимся условиям. Но я не понимаю, почему мы не хотим жить лучше? Почему у людей такая убогая совковая философия?! Я не верю в перемирие или в мир между Украиной и Россией. По-моему, это детская иллюзия, сказка. Но я верю в то, что если Трампу удастся получить полный доступ к ресурсам Украины, то война будет прекращена.

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Хроника предыдущего дня войны

Война Тысяча сто пятидесятый день. США просят Европу ослабить санкции против России в случае перемирия — и угрожают прекратить посредничество, если не увидят прогресса в переговорах в ближайшие дни

Хроника предыдущего дня войны

Война Тысяча сто пятидесятый день. США просят Европу ослабить санкции против России в случае перемирия — и угрожают прекратить посредничество, если не увидят прогресса в переговорах в ближайшие дни