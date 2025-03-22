«Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает Крым российским?» Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону. Краткий пересказ

Ключевой вопрос конфликта России и Украины — статус Крыма и Донбасса. Они русскоязычные, там прошли , и подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть частью России. Когда этот вопрос будет решен, мы будем вести очень позитивные разговоры. Это всегда было проблемой, но об этом никто не говорил. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает? Зеленский понимает, что Украина не будет членом НАТО. Обсуждение гарантий безопасности для Украины остается открытым. В Украине будут выборы президента, в Киеве уже согласились. В течение следующей недели Россия и Украина введут мораторий на морские удары в Черном море. Мы не так уж далеки от постоянного прекращения огня. Путин — суперумный. Абсурд, что русские хотят пройти маршем всю Европу — у нас есть НАТО. Путин и Трамп встретятся в ближайшие месяцы.

Это краткий пересказ интервью специального посланника президента США Стива Уиткоффа, которое он дал журналисту Такеру Карлсону. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Stefani Reynolds / Bloomberg / Getty Images