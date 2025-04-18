Главы внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании и США Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лемми, Марко Рубио и немецкий дипломат Гюнтер Зауттер Freddie Everett / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

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Мир

США угрожают прекратить посредническую миссию между Россией и Украиной, если не увидят прогресса в ближайшие дни

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон может прекратить свои попытки добиться мирного урегулирования российско-украинской войны, если не увидит значительного прогресса в течение ближайших нескольких дней.

«Если невозможно прекратить войну в Украине, нам нужно двигаться дальше […]. Это не наша война», — заявил Рубио. Он отметил, что в Вашингтоне хотят «очень быстро — в течение нескольких дней» понять, возможно ли достигнуть перемирия за следующие несколько недель. В противном случае, у США «есть и другие приоритеты».

Свои комментарии глава Госдепартамента сделал после переговоров с представителями ЕС и Украины в Париже. Эта встреча стала первой, на которую администрация Трампа пригласила европейцев. Ранее представители Белого дома отдельно встречались только с посланниками из Киева и Москвы.

По итогам переговоров Рубио отметил, что мирные инициативы США получили «обнадеживающий прием». Евросоюз встречу не комментировал.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников пишет, что на встрече представители США предложили ЕС ослабить санкции против России в случае длительного прекращения огня. А оккупированные украинские территории — оставить под российским контролем. Как отмечает Bloobmerg, снятие санкций с России при условии, что оккупация продолжится, может стать проблемой для Европы, поскольку такое решение потребует единогласной поддержки всех стран-членов ЕС. Многие из них настроены жестко по отношению к Москве.

Reuters со ссылкой на дипломатические источники пишет, что слова Рубио о возможном прекращении посреднических попыток адресованы Москве. Они «отражают растущее в Белом доме разочарование нежеланием России положить конец войне». За несколько часов до заявления главы Госдепартамента Дональд Трамп заявил, что уже «на этой неделе» ожидает получить ответ России по поводу прекращения огня. Москва, в свою очередь, на официальном уровне продолжает настаивать, что переговоры о прекращении огня — это длительный процесс.

Постпред России в ООН Василий Небензя вечером в четверг назвал прекращение огня «нереалистичным на данном этапе». Он в очередной раз обвинил Украину в нарушении соглашения о временном прекращении атак по объектам энергетической инфраструктуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на сегодняшнем пресс-брифинге заявил, что контакты по вопросу перемирия «идут сложно, тема — непростая», но подчеркнул, что Россия готова к диалогу.

Уже после заявления Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров вице-президент США Джей Вэнс сказал, что настроен «оптимистично» по поводу мирных договоренностей и окончания войны. По его словам, «за последние 24 часа произошло несколько интересных вещей». «Поскольку ведутся переговоры, я не буду предвосхищать их исход, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне», — сказал Вэнс на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как отмечает Reuters, если США действительно прекратят попытки завершить войну, она может затянуться, поскольку ни у одной страны мира больше нет возможности оказывать давление и на Москву, и на Киев. Также остается неясным, продолжит ли Вашингтон оказывать Украине военную помощь.

Война глазами читателей «Медузы»

Диана (Россия). Я работаю в школе учителем […]. Помню, чуть ли не на следующий день [после начала полномасштабного вторжения] начали слать методички для классного часа на тему русско-украинских отношений. Требовали проводить и отчитываться, прикладывая фото классного часа. Наш директор — святая женщина — сказала тогда, что школа не инструмент пропаганды, и классные руководители никаких классных часов проводить не будут. Не проводили. Дали какому-то одному учителю презентацию, посадили детей, изобразили вид бурного обсуждения, сфотографировали, отчитались.

Прошло три года, и я не перестаю удивляться тому, насколько топорно продвигается пропаганда. Ввели всем известные «Разговоры о важном». И тогда, три года назад, они действительно были о важном: о буллинге, о мечтах, о нравственности и культуре. Но, чем дальше, тем хуже, [теперь] раз в две недели мы стабильно говорим о «героях» , о патриотизме с ружьем в руках. Вот буквально недавно был разговор о том, что белорусы и русские имеют общие корни. Только они? «Да», — отвечает нам пропаганда, противореча истории, желая переписать ее. — «Только они». И неизмеримая тоска накрывает меня с головой, когда я вижу, что они пытаются сделать с нашими детьми, какой сорняк они выращивают в их головах. В некоторых детях разговор о Гоголе уже порождает вопрос: «А зачем мы украинца изучаем?» Это страшно. Но есть и приятное: некоторые дети далеко не глупцы. В основном это те, кто постарше. Они понимают подтекст, они видят суть, видят разрушительную силу войны, они знают, что война — это плохо, что смерть, которую несет война, — это хуже всего на свете. Такие дети и их мысли не дают умереть капельке надежды, которая теплится во мне. Надежды на то, что скоро все закончится.

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