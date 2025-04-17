Трамп заявил, что ожидает «на этой неделе» получить ответ России о прекращении огня в Украине

США ожидают получить от России ответ на свое предложение о прекращении огня в Украине «на этой неделе», сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Посмотрим, что будет. Мы получим от них информацию на этой неделе, совсем скоро, и посмотрим. Но мы хотим, чтобы это [война] прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, как долго еще Владимир Путин будет отвечать на предложение США о прекращении огня. Видео с заявлением президента США опубликовал аккаунт RapidResponse47, позиционирующий себя как официальный канал быстрого реагирования администрации Трампа.

США начали переговоры с Россией и Украиной о завершении войны в середине февраля. С тех пор Дональд Трамп несколько раз по отдельности разговаривал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представители трех стран провели несколько раундов переговоров в Саудовской Аравии.

В ходе переговоров США предложили сторонам объявить полное перемирие на 30 дней. Киев согласился. Москва фактически отказалась. Владимир Путин заявил, что поддерживает эту идею, но «есть нюансы», которые необходимо обсудить.

В конце марта Трамп заявил, что для России установлен «психологический дедлайн» для соглашения по перемирию. Конкретной даты он не назвал. В начале апреля источники Fox News заявили, что президент США считает, что Путин «тянет время» в переговорах о прекращении огня, а в Белом доме рассматривают вариант «агрессивного применения санкций».

Источники Axios сообщали, что Трамп может наложить новые санкции на РФ, если до конца апреля не удастся договориться о перемирии.

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