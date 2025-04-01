Fox News: Трамп считает, что Путин «тянет время» в переговорах о прекращении огня, США рассматривают вариант «агрессивного применения санкций»

Президент США Дональд Трамп считает, что российские власти «затягивают переговоры» о прекращении огня в Украине. Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По словам ее собеседника, Трамп «разочарован» в президенте России Владимире Путине.

Журналистка утверждает, что в Белом доме рассматривают вариант «агрессивного применения санкций», которые ударят по российскому «теневому флоту», который перевозит нефть в обход ограничений.

«Мне сообщили, что контроль за соблюдением санкций в настоящее время невысок — неофициально он оценивается примерно на уровне „3 из 10“. И перехват деятельности российского „теневого флота“, перевозящего незаконную нефть через Балтийское море, может стать легкой мишенью для давления», — написала Хайнрих.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая 1 апреля на брифинге перед журналистами, заявила, что Трамп разочарован и в Путине, и в президенте Украины Владимире Зеленском. «Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон, и это продолжается слишком долго. Наша команда продолжает работать и с россиянами, и с украинцами», — сказала Ливитт.

30 марта Трамп заявил, что был «очень зол», когда Владимир Путин поставил под сомнение авторитет Владимира Зеленского, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России.