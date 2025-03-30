Трамп пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть, если соглашение о прекращении огня не будет заключено. И анонсировал новый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень зол», когда Владимир Путин поставил под сомнение авторитет Владимира Зеленского, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России.

«Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине и если — я думаю, что это была вина России, хотя, возможно, и нет — но если я решу, что это была вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России», — заявил Трамп в интервью ведущей NBC News.

По его словам, пошлины в размере 25% могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца, если соглашение не будет заключено. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в США», — пояснил Трамп. Он добавил, что «Путин знает, что он зол», но отметил, что у него «очень хорошие отношения» с российским президентом и «гнев рассеивается быстро», если Путин «поступит правильно».

Также Трамп сообщил в интервью, что планирует снова поговорить с Путиным на грядущей неделе.

18 марта Трамп провел телефонный разговор с Путиным, продлившийся около двух часов, по итогам которого, как сообщал Кремль, российский президент поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней. После этого Трамп поговорил с Владимиром Зеленским, а через несколько дней в Саудовской Аравии прошли переговоры американской делегации с украинской и с российской (по отдельности), на которых обсуждались в том числе параметры прекращения огня. Однако после этого, как утверждают обе стороны, удары по объектам энергетики не прекратились.

27 марта Путин, приехавший в Архангельск и пообщавшийся с моряками-подводниками на атомном крейсере, заявил, что в Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым можно «начинать переговоры».

В числе требований, также выдвинутых Путиным в качестве условия прекращения огня, было подключение Россельхозбанк к международной банковской системе SWIFT. Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что Путин таким образом проверяет, чего можно добиться от Трампа в вопросе ослабления санкций, и называло это частью «продуманной стратегии» Кремля.

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