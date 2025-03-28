Bloomberg: Путин проверяет, как далеко зайдет Трамп, добиваясь от Европы ослабления санкций

Президент РФ Владимир Путин проверяет, чего можно добиться с президентом США Дональдом Трампом в вопросе ослабления санкций, введенных в отношении России, сообщило 28 марта агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Собеседники агентства заявили, что частью «продуманной стратегии» Кремля стало требование подключить Россельхозбанк к международной банковской системе SWIFT, которую контролирует Евросоюз. Россия выдвинула такое условие в рамках переговоров о перемирии в Черном море.

По данным источников Bloomberg, Россельхозбанк выбрали, чтобы проверить, станет ли Трамп участвовать в этом и сможет ли он привлечь к этому Европу.

«Успех со SWIFT может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом», — пишет агентство, ссылаясь на слова источников.

После второго раунда переговоров России и США, прошедшего в Эр-Рияде 25 марта, Кремль выдвинул ряд условий для прекращения огня в Черном море, которое предлагала американская делегация. В их числе вошло снятие санкций с Россельхозбанка «и иных финансовых организаций, задействованных в международной торговле продовольствием и удобрениями». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США собираются обсуждать этот вопрос как с РФ, так и с Евросоюзом. Представители Европы отказались ослабить санкции в отношении России.

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