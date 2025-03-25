Кремль: перемирие на море начнется только после снятия санкций с Россельхозбанка и российских производителей продовольствия и удобрений

Россия договорилась о снятии санкций с Россельхозбанка и производителей продовольствия и удобрений, следует из официального пресс-релиза Кремля по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Пункты пресс-релиза в целом повторяют официальное заявление Белого дома, в котором говорилось, что США и Россия (а также США и Украина) договорились о прекращении огня на Черном море и что стороны «разработают меры», чтобы обеспечить прекращение взаимных ударов по объектам энергетики.

При этом в сообщении Кремля подчеркивается, что перемирие на море вступит в силу только после снятия санкций с Росссельхозбанка «и иных финансовых организаций, задействованных в международной торговле продовольствием и удобрениями», а также снятия санкций с производителей и экспортеров продовольствия и удобрений и российских судов, торгующих ими.

Заявление пресс-службы Белого дома о достижении соглашения о перемирии на моря со своей стороны также подтвердил и министр обороны Украины Рустем Умеров. При этом он отдельно подчеркнул, что если российские военные корабли будут совершать маневры «за пределами восточной части Черного моря», Украина будет рассматривать это как нарушение.

Читайте также

США провели переговоры с Украиной и Россией в Саудовской Аравии. Вот их итоги — по версии Белого дома Максимально коротко

Читайте также

США провели переговоры с Украиной и Россией в Саудовской Аравии. Вот их итоги — по версии Белого дома Максимально коротко