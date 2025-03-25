Кремль: перемирие на море начнется только после снятия санкций с Россельхозбанка и российских производителей продовольствия и удобрений
Россия договорилась о снятии санкций с Россельхозбанка и производителей продовольствия и удобрений, следует из официального пресс-релиза Кремля по итогам переговоров в Эр-Рияде.
Пункты пресс-релиза в целом повторяют официальное заявление Белого дома, в котором говорилось, что США и Россия (а также США и Украина) договорились о прекращении огня на Черном море и что стороны «разработают меры», чтобы обеспечить прекращение взаимных ударов по объектам энергетики.
При этом в сообщении Кремля подчеркивается, что перемирие на море вступит в силу только после снятия санкций с Росссельхозбанка «и иных финансовых организаций, задействованных в международной торговле продовольствием и удобрениями», а также снятия санкций с производителей и экспортеров продовольствия и удобрений и российских судов, торгующих ими.
Заявление пресс-службы Белого дома о достижении соглашения о перемирии на моря со своей стороны также подтвердил и министр обороны Украины Рустем Умеров. При этом он отдельно подчеркнул, что если российские военные корабли будут совершать маневры «за пределами восточной части Черного моря», Украина будет рассматривать это как нарушение.