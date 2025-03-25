Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России «начали манипулировать» договоренностями о прекращении боевых действий в Черном море и о нанесении ударов по энергетическим объектам. Об этом Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном вечером 25 марта.

Уже сейчас, уже просто сегодня, просто в день переговоров, мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, которые опубликованы Белым домом. Каждый может увидеть, что там указано. И есть то, о чем снова врет Кремль: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и что якобы дата начала тишины по энергетике — это 18 марта. Москва всегда врет. И это зависит от мира — от всех, кому реально нужен мир, — позволят ли снова Москве врать.

По словам Зеленского, Украина согласовала с США, что прекращение огня по объектам энергетики начнется после того, как Белый дом выпустит соответствующее заявление — это произошло 25 марта. При этом в заявлении Вашингтона говорилось, что власти США договорились с воюющими сторонами «разработать меры по реализации» предложения о 30-дневном прекращении ударов по энергообъектам. Россия считает, что соглашение о прекращении огня по энергетике действует с 18 марта.

«Мы в Украине будем все делать, чтобы договоренности сработали и чтобы не было ударов. Но россияне должны знать и должны осознавать: если они будут наносить удары, то они получат сильный ответ. И ответственность будет на них. И если россияне потом будут рассказывать байки, что якобы удары были не по энергетике или гражданской инфраструктуре, все все увидят», — заявил Зеленский.

Белый дом сообщил ранее 25 марта, что США договорились с Украиной и Россией обеспечить безопасное судоходство и «исключить применение силы» в Черном море. После этого Кремль заявил, что перемирие на море начнется только после того, как будут отменены санкции в отношении Россельхозбанка и российских производителей продовольствия и удобрений.

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