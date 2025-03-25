Перейти к материалам
поддержать «Медузу»
новости

США провели переговоры с Украиной и Россией в Саудовской Аравии. Вот их итоги — по версии Белого дома Максимально коротко

Источник: Белый дом
  • США и Россия, а также США и Украина договорились «исключить применение силы» и обеспечить безопасное судоходство в Черном море.
  • США и Россия, а также США и Украина договорились «разработать меры по реализации» идеи Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • США пообещали России восстановить ее доступ на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений.
  • США пообещали содействовать переговорам между Россией и Украиной для достижения мира.
Что еще происходило на переговорах

Война Тысяча сто двадцать шестой день. Итоги встреч в Эр-Рияде: трехсторонних переговоров не планируется, нового разговора Путина и Трампа — тоже

Что еще происходило на переговорах

Война Тысяча сто двадцать шестой день. Итоги встреч в Эр-Рияде: трехсторонних переговоров не планируется, нового разговора Путина и Трампа — тоже

Фото на обложке: МИД России