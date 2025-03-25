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США провели переговоры с Украиной и Россией в Саудовской Аравии. Вот их итоги — по версии Белого дома Максимально коротко
Источник: Белый дом
- США и Россия, а также США и Украина договорились «исключить применение силы» и обеспечить безопасное судоходство в Черном море.
- США и Россия, а также США и Украина договорились «разработать меры по реализации» идеи Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетическим объектам.
- США пообещали России восстановить ее доступ на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений.
- США пообещали содействовать переговорам между Россией и Украиной для достижения мира.
Фото на обложке: МИД России