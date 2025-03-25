Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Трехсторонних переговоров пока не планируется

В ближайшее время трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сказал, что нет планов и по поводу нового разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, «но при необходимости они появляются достаточно быстро и оперативно».

Песков выступил по итогам вчерашних переговоров в Эр-Рияде между делегациями США и России. Он заявил, что их содержание «публичиться точно не будет», так как сами переговоры (об этом говорилось и ранее) являются техническими, то есть на них стороны обсуждают подробные детали вопросов, по которым раньше были приняты политические решения.

«Сейчас доклады, сделанные [делегациями] в столицы, анализируются, ну а уже потом можно будет говорить о каком-то понимании», — добавил Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее сообщил, что переговоры, в первую очередь, были посвящены безопасности судоходства в Черном море. Он сказал, что Россия выступает за возобновление так называемой черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме».

Уже после переговоров с Россией делегация США днем 25 марта повторно встретилась с представителями Украины. Об этой встрече вообще почти ничего не известно, заранее о ней официально не объявлялось. Никаких, даже кратких, комментариев по ее итогам ее участники не давали.

Россия

Ушедшие в самоволку военные за 2024 год совершили более полутора сотен преступлений

Немалая часть российских военнослужащих, самовольно оставивших части, после этого совершают преступления, выяснили «Север.Реалии». Как подсчитало издание, против военных, ушедших в самоволку, за 2024 год было возбуждено 168 дел по уголовным статьям. Непосредственно за самовольное оставление части за этот период суды вынесли 2227 приговоров.

Среди преступлений, совершенных этими военнослужащими, есть тяжкие и особо тяжкие. Четыре человека стали фигурантами дел об убийствах, еще четыре — об угрозе убийством. В семи случаях против ушедших в самоволку военных завели дела о преступлениях сексуализированного характера, в числе которых есть изнасилование ребенка и развратные действия по отношению к подростку.

Наиболее часто дела против военных, ушедших в самоволку, возбуждают по статьям о нарушении правил дорожного движения и о пьяной езде — за год появилось 30 таких дел. Также встречаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (27 дел), и кражи (26 дел). «Типичный приговор по таким делам выглядит так: военный ушел в самоволку, нашел в мессенджерах канал, где можно закупить наркотики, связывался с его администраторами и устраивался закладчиком», — пишет «Север.Реалии».

Еще восьмерых военнослужащих обвинили во взяточничестве, семерых — в нанесении тяжкого вреда здоровью, шестерых — в разбое. Как отмечает «Север.Реалии», дела, связанные с наркотиками, почти всегда заканчиваются для обвиняемых реальным сроком, в то время как за кражи, разбой и прочие преступления суды назначают условное наказание — в таком случае осужденные могут сразу снова отправиться на фронт.

В общей сложности, по данным на сентябрь 2024 года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину бывшие военнослужащие, вернувшиеся из зоны боевых действий, убили 242 человека и нанесли увечья еще 227. В основном такие преступления совершают бывшие заключенные — они составляют более половины от фигурантов дел об убийствах.

Война глазами читателей «Медузы»

Артем (Херсон). Войска РФ, которые ежедневно обстреливают мой город из артиллерии, минометов, дронов, скидывают КАБы и так далее, находятся через Днепр. Восемь месяцев я уже был под оккупацией, и допустить повторения этого я ни в коем случае не готов. Для меня это личное. Все эти ультиматумы [со стороны Путина в адрес Украины] про «выходите из Херсона и Запорожья» для меня недопустимы.

К сожалению, те территории, которые ныне находятся под оккупацией (где до сих пор остаются родные мне люди), вернуть в ближайшие годы не представляется возможным. В рамках мирной сделки и предотвращения дальнейших смертей можно отказаться от отвоевания оккупированных территорий. Предполагаю, что можно признать Крым российским (по большей части, нас там уже никто не ждет). Признание Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей [частью России] для меня все еще недопустимо.

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