Лавров: России нужны четкие гарантии для возобновления зерновой сделки, мы не можем верить на слово Зеленскому

Вопрос возобновления зерновой сделки (известной как «черноморская инициатива») обсуждался на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

Он заявил, что России нужны «четкие гарантии» безопасности.

«Учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона [Владимиру] Зеленскому и его команде делать так, и не иначе. И мне кажется, американские партнеры этот сигнал наш восприняли», — заявил Лавров (цитата по «Интерфаксу»)

По словам министра, американская сторона понимает, что «лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, не связанной с ВПК».

«Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку», — сказал Лавров, имея в виду президента Украины (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что Москва выступает за возобновление «черноморской инициативы», так как хочет, чтобы рынок зерновых и удобрений был предсказуемым», но при этом никто не должен пытаться Россию с него «отвадить».

Зерновая сделка, известная также как черноморская инициатива, была согласована Россией и Украиной в июле 2022 года при участии Турции и ООН. Соглашение предусматривало создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российских удобрений. В июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив о несоблюдении условий сделки.

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде проходили 24 марта, они продлились 12 часов. В Кремле на следующий день заявили, что это были «переговоры с погружением в детали», поэтому их содержание «публичиться точно не будет».