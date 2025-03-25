Кремль: содержание переговоров России и США в Саудовской Аравии раскрыто не будет

Содержание российско-американских переговоров, которые проходили 24 марта в Эр-Рияде, публиковаться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, планируются ли какие-либо заявления по итогам переговоров.

По его словам, сделанные доклады сейчас «анализируются». «Уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях», — заключил он.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что заявление по итогам российско-американских переговоров должно быть опубликовано в 11:00 по Москве. По информации Reuters, заявление должно быть «позитивное». Российский источник сказал агентству, что проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для одобрения.

Переговоры российской и американской делегаций, продлившиеся весь день 25 марта, завершились около 11 часов вечера по Москве. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что переговоры будут посвящены возможному возобновлению так называемой «черноморской инициативы», касающейся «безопасности судоходства в акватории Черного моря».