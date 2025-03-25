Reuters: по итогам переговоров России и США «наблюдается прогресс» и ожидается «позитивное заявление»

По итогам переговоров делегаций России и США, которые прошли в Эр-Рияде 24 марта, в «ближайшем будущем» ожидается «позитивное заявление», сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника агентства, на переговорах в Эр-Рияде «наблюдается прогресс». Других подробностей источник не рассказал и не уточнил, когда конкретно ожидается заявление и в каком виде.

По данным двух источников телеканала CBS News, заявление должно быть опубликовано в 11:00 по Москве. Они сообщили, что отчеты, предоставленные администрации Трампа технической группой США, «кажутся оптимистичными». По словам одного из собеседников CBS News, об итогах переговоров также были проинформированы украинские чиновники.

Российский источник сказал Reuters, что проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для одобрения. В то же время утром 25 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, как пишет ТАСС, сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров расскажет об аспектах переговоров в Эр-Рияде в телевизионном интервью. Когда это интервью состоится и где выйдет — не уточняется.

Переговоры российской и американской делегаций, продлившиеся весь день 25 марта, завершились около 11 часов вечера по Москве. Источник РИА Новости сообщил, что совместное заявление России и США будет опубликовано на следующий день. Представитель МИД Мария Захарова говорила, что от переговоров не нужно ждать прорывов, работа идет по нескольким направлениям. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что стороны по итогам встречи не планируют подписывать никаких документов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что переговоры будут посвящены возможному возобновлению так называемой «черноморской инициативы», касающейся «безопасности судоходства в акватории Черного моря».

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