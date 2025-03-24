Война Тысяча сто двадцать пятый день. Переговоры в Эр-Рияде

Квартира в многоэтажном доме в Киеве, поврежденная в результате атаки российских дронов. 23 марта 2025 года Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Переговоры в Саудовской Аравии

В Эр-Рияде сегодня проходят переговоры делегаций США и России. Встреча проходит в закрытом режиме, никаких пресс-конференций по ее итогам не планируется. В США ранее неоднократно подчеркивали, что этот раунд переговоров — технический, то есть по его итогам не ожидается каких-то новых знаковых договоренностей.

Россию на встрече представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, Соединенные Штаты — директор Госдепартамента по планированию Майкл Антон, а также представители спецпосланника Кита Келлога и советника по нацбезопасности Майка Уолца.

Переговоры, судя по отдельным комментариям сторон, в первую очередь, посвящены прекращению огня на море. Майк Уолц накануне говорил, что США рассчитывают достичь соглашения о морском перемирии, чтобы Россия и Украина могли нормализовать торговлю зерном и топливом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня сказал, что встреча в первую очередь будет посвящена обсуждению возможного возобновления так называемой «черноморской инициативы». Это соглашение предусматривало создание коридора для вывоза сельхозпродукции из украинских портов в обмен на выведение экспорта российских удобрений из-под санкций. В июле 2023 года Россия вышла из соглашения, обвинив контрагентов в неисполнении договоренностей.

Уолц накануне заявлял, что разговор пойдет о перемирии в целом и о достижении «более широкого и постоянного мира», а также о гарантиях безопасности Украины. В Москве обсуждение темы прекращения огня на переговорах не анонсировали.

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и Украины. Они также анонсировались как «в большей степени технические», с участием экспертов и военных. По итогам встречи участвовавший в ней министр обороны Украины Рустем Умеров назвал ее «конструктивной и содержательной», однако никаких подробностей не раскрыл.

Украинская делегация после окончания переговоров осталась в Эр-Рияде, чтобы дождаться результатов переговоров США и России. По неподтвержденным данным украинских журналистов, не исключена челночная трехсторонняя встреча, в ходе которой делегации Украины и РФ будут находиться в отдельных комнатах. О возможности такой встречи несколько дней назад говорил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Россия

Кремль: решение Путина не бить по объектам энергетики продолжает действовать

Приказ президента РФ Владимира Путина не наносить удары по энергообъектам в Украине продолжает действовать, заявил Дмитрий Песков. «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», — сказал он журналистам.

Отказаться на 30 дней от взаимного нанесения ударов по энергообъектам предложил президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным 18 марта. Как говорилось в официальном сообщении Кремля, Путин согласился сделать это немедленно и сразу же отдал соответствующий приказ военным.

Минобороны РФ на следующее утро отчиталось о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру и заявило, что российские военные якобы даже сбивали собственные дроны, запущенные по энергообъектам еще до приказа Путина. Однако в Украине заявили, что атаки продолжились: в частности, под удар попала энергосистема железной дороги в Днепропетровской области, несколько ее участков были обесточены.

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько часов после разговора Путина и Трампа заявил, что поддерживает прекращение взаимных ударов по энергообъектам. При этом Зеленский не говорил о том, что это случится немедленно, подчеркивая, что сначала необходимо обсудить детали соглашения. ВСУ (в отсутствие запрещающего приказа) продолжили наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Из-за этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 марта обвинила Киев в «недоговороспособности» и заявила, что российская сторона оставляет за собой право на симметричный ответ.

Война глазами читателей «Медузы»

Сергей (Москва). Испытываю чувство разочарования и апатии к происходящему. Руководители России и Украины не хотят мира: один развязал войну и пытается отобрать территории, другой три года отказывался от переговоров с агрессором, обрекая свой народ на постоянный страх и мучения. Европа ничего решать не хочет, Америка занята самопиаром, а люди продолжают погибать.

Сначала я поддерживал обороняющихся, хоть они и в другой стране ведут войну против россиян, которым и я являюсь. А потом я увидел, что некоторые украинские граждане радуется убийствам россиян, и, хоть я и сочувствую горю украинцев, но их поддержка насилия и убийств заставила меня пересмотреть взгляды: я стал более нейтральным, сочувствующим всем мирным жителям каждой из стран и желающим скорейшего окончания войны любым способом.

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