The Telegraph: в британской армии раскритиковали план Стармера по отправке миротворцев в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер «забегает вперед» с планами по отправке миротворцев для поддержания мирного соглашения в Украине, заявили высокопоставленные военные источники The Telegraph.

По словам одного из собеседников издания, предложения Стармера по созданию «коалиции желающих», куда войдут страны, готовые выступить гарантами безопасности Украины, — «политический театр».

«Стармер забежал вперед с разговорами о наземных войсках, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования в Украине», — сказал он.

Один из источников отметил, что ни Россия, ни США не поддерживают эту инициативу, а переговоры о создании коалиции осложняются тем, что «никто не знает, в чем заключается миссия».

«Что должны делать международные силы численностью 10 000 человек, базирующиеся на западе страны более чем в 400 километрах от линии фронта? Она [коалиция] не может защитить даже саму себя. В чем заключается миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как она управляется, снабжается и размещается? Как долго она там находится и почему? Никто не знает», — цитирует издание собеседника в британской армии.

В феврале Кир Стармер говорил, что Великобритания готова отправить британских миротворцев в Украину, чтобы обеспечить гарантии безопасности. Также отправку миротворцев рассматривают власти Франции. Вскоре The Times со ссылкой на источники писала, что Лондон рассматривают возможность направить в Украину истребители Eurofighter Typhoon, а не сухопутные войска, чтобы обеспечить гарантии безопасности возможного соглашения о прекращении огня.

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