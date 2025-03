Война Тысяча сто двадцать третий день. Китай задумался об отправке миротворцев в Украину

Укрепления в виде колючей проволоки и «зубов дракона» в Харьковской области Украины, 13 марта 2025 года Diego Fedele / Getty Images

Недавний опрос, проведенный в Украине, показал, что 50% жителей страны не готовы на территориальные уступки «ни при каких обстоятельствах», даже если это будет означать затягивание войны. 39% считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости от некоторых территорий можно отказаться. Мы просим наших читателей из Украины высказать свое мнение по этому вопросу.

Мир

Китай допустил, что отправит своих миротворцев в Украину

Китай, вероятно, рассматривает возможность присоединиться к «коалиции готовых» (coalition of the willing) — группе стран Запада, которые обсуждают отправку миротворческих сил в Украину, чтобы обеспечить потенциальное мирное соглашение между Киевом и Моской.

По информации немецкого издания Die Welt, китайские дипломаты в Брюсселе обратились к властям Евросоюза с вопросом о том, могут ли военные КНР присоединиться к миротворческим силам в Украине. Об этом изданию рассказали дипломаты ЕС, знакомые с обсуждением вопроса.

Источники Die Welt заявили, что участие Китая в «коалиции готовых» может побудить Россию согласиться на ввод миротворческих сил в Украину, поскольку ранее Москва решительно отвергала предложение разместить в Украине любые иностранные войска в случае прекращения огня. «Однако в любом случае это „деликатный“ вопрос», — пишет издание.

Предложение разместить военных Китая в Украине, возможно, поддержат в Вашингтоне. The Economist писал в феврале, что, по мнению властей США, в миротворческий контингент в Украине должны входить военные не только из Европы, но и третьих стран, в том числе Китая и Бразилии.

Власти Великобритании, которые вместе с Францией стоят во главе «коалиции готовых», ожидают, что в ней в той или иной форме будут участвовать около 30 стран. До конца неясно, сколько в итоге стран присоединятся к коалиции и какие задачи они будут выполнять. В самой Великобритании допускали, что отправят свои истребители, чтобы охранять воздушное пространство Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон, как писала газета The Telegraph, одновременно с этим изучает возможность в качестве альтернативы европейским войскам отправить в Украину миротворцев ООН. Макрон обсуждал эту тему с генсеком ООН Антониу Гутерришем на саммите Евросовета 20 марта. При этом отправку миротворческих сил ООН должен одобрить Совет Безопасности организации, против чего могут выступить Россия и, возможно, США.

Власти Великобритании и Франции в последние недели провели несколько встреч по поводу отправки миротворцев в Украину. Как сообщил Макрон, следующий саммит «коалиции готовых» пройдет 27 марта в Париже. В нем, как ожидается, будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Война глазами читателей «Медузы»

Дарья (Луганск → Киев). Да, ради мира можно отказаться от части территорий, и я поддержу такое решение властей — главное скорее закончить войну. Украина пока не выигрывает, ситуация на фронте тяжелая. Я часто вижу, как сотрудники ТЦК ловят мужчин, чтобы отправить на фронт, а в местных телеграм-каналах почти каждый день пишут о погибших военных. Поэтому, мне кажется, лучше пойти на уступки сейчас, чтобы не потерять еще больше людей и территорий. Кто-то говорит, что нельзя идти ни на какие уступки, иначе все жертвы были напрасны. А я считаю, что идти на уступки можно для того, чтобы жертв не стало еще больше.

Еще важно, чтобы жители оккупированных территорий сами хотели возвращения и чувствовали, что в Украине им рады. А я замечаю к ним негативное отношение, особенно к тем, кто в оккупации еще с 2014 года. Например, в университете я слышала и от однокурсников, и от преподавателей, что в войне виноваты жители Донбасса — в том, что они говорят по-русски и якобы пророссийски настроены. Поэтому, «когда мы вернем оккупированные территории», нужно будет всех там «украинизировать».

Потом, примерно летом 2023 года, украинские политики начали обсуждать, должны ли нести уголовную ответственность те, кто получил российское гражданство и работает в бюджетной сфере [на оккупированной территории] — например, учителя. Эти разговоры повергли меня в ужас! Я сама училась в одной из школ Луганска до 2014 года — у меня там были хорошие учителя, некоторые из них остались там работать после оккупации, и я бы не хотела, чтобы их посадили. Это побудило меня изменить свое мнение — если раньше я хотела, чтобы Украина вернула все свои территории, то теперь больше не хочу. Во всяком случае, не так, чтобы там массово начали искать и преследовать «коллаборантов».

В целом сейчас я больше готова идти на уступки, чем три года назад, не только на территориальные. В начале вторжения я была уверена, что в Украине главная ценность — демократия, это и отличает Украину от России, за это стоит воевать. Но после новостей о коррупции, давлении на медиа и выборочных санкциях против олигархов эта уверенность тает. Поражает, что в Украине, как и в России, заставляют извиняться на камеру за слова, которые идут вразрез с риторикой властей. Возникает ощущение, что Украина сражается с Россией, но при этом сама становится на нее похожей.

В таком случае непонятно, за что воевать. Теперь хочется только, чтобы война поскорее закончилась и люди перестали умирать, а на какие уступки ради этого нужно будет пойти — не так уж важно.

Поделитесь вашим мнением о возможных территориальных уступках

