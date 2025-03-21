Война Тысяча сто двадцать второй день. Поименный список погибших на войне россиян вплотную приблизился к ста тысячам человек

Погибший российский солдат в Харьковской области в восьми километрах от границы с Россией. 2024 год. Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Недавний опрос, проведенный в Украине, показал, что 50% жителей страны не готовы на территориальные уступки «ни при каких обстоятельствах», даже если это будет означать затягивание войны. 39% считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости от некоторых территорий можно отказаться. Мы просим наших читателей из Украины высказать свое мнение по этому вопросу. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Установлены имена почти 100 тысяч человек, погибших на войне

Количество российских военных, чья гибель на войне документально подтверждена, вплотную приблизилось к 100 тысячам человек. Как сообщает «Русская служба Би-би-си», которая совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров ведет учет смертей по открытым источникам, по состоянию на 21 марта журналисты установили имена 99 113 российских военных, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения.

В абсолютных цифрах больше всего погибших из Башкортостана — 4468 человек. В относительных (с учетом общего числа населения региона) чаще всего погибают жители Тувы — у них, пишет «Русская служба Би-би-си», в 35 раз больше шансов погибнуть на войне, чем у жителей Москвы.

Более половины установленных потерь — это люди, которые на момент начала войны никак не были связаны с Минобороны или Росгвардией.

Большинство погибших в последние месяцы — это добровольцы. С начала 2024 года они гибнут чаще, чем другие категории (мобилизованные, заключенные, контрактники) вместе взятые. С начала полномасштабного вторжения добровольцы составляют почти четверть (24%) всех установленных журналистами потерь.

Российские регионы стимулируют приток добровольцев гигантскими, в сравнении со средней региональной зарплатой, бонусами. При подписании контракта доброволец получает 400 тысяч рублей из федерального бюджета плюс как минимум столько же из регионального — однако многие регионы, стараясь перевыполнить план по набору добровольцев, увеличивают эти выплаты в разы. Так, зимой в Самарской области региональная выплата составляла рекордные 3,6 миллиона рублей (позже ее сократили до 2,1 миллиона).

Данные «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» о погибших заведомо занижены, так как включают в себя только документально подтвержденные в открытых источниках случаи смерти. «Медуза» и «Медиазона» в третью годовщину войны с помощью статистической оценки избыточной мужской смертности определили число погибших в диапазоне 160-165 тысяч человек.

Мир

США сократили свое участие в контроле за исполнением санкций против РФ

В последнее время представители США «практически отсутствовали» на заседаниях нескольких рабочих групп, созданных Западом для борьбы с попытками обхода антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

По словам собеседников агентства, американцы «в основном, бездействовали» в группах, пытающихся помешать теневым поставкам запчастей и оборудования, которое используется для производства оружия, а также в группах по мониторингу соблюдения потолка цен на российскую нефть.

Как отметили чиновники, неясно, приняли ли США политическое решение сократить участие в работе таких групп или же на фоне сокращения аппарата им просто не хватает кадров. На некоторых встречах участвовали чиновники низкого ранга, у которых не было больших полномочий в принятии решений. Минфин США отказался от комментариев.

Рабочие группы по координации усилий за контролем соблюдения санкций были созданы США и их европейскими союзниками в 2022 году. Их особое внимание сосредоточено на поиске и перекрытии торговых путей через третьи страны, такие как ОАЭ или Индия, пишет Bloomberg. Работа этих групп включает в себя такие меры, как введение вторичных санкций против компаний из третьих стран и дипломатическое давление.

США в рамках политики администрации Дональда Трампа, направленной на скорейшее прекращение огня в Украине, ослабили давление на Москву, в том числе, в вопросах мониторинга. Так, 18 марта агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что несколько агентств национальной безопасности США приостановили работу над скоординированными усилиями по противодействию российским диверсиям, дезинформации и кибератакам.

Как отмечает Bloomberg, сейчас санкции становятся одним из пунктов напряженности между США и Европой, так как Трамп не исключает ослабления ограничений «в какой-то момент». В Брюсселе, в свою очередь, считают, что до конца войны санкции точно не должны быть отменены.

Война глазами читателей «Медузы»

Алексей (Днепр). У меня есть тетка, которая, брызгая слюной, хочет во что бы то ни стало вернуть Крым, хотя отродясь там не была. На мой вопрос, зачем он ей, она отвечает: «Ты знаешь, что есть такое слово — батьківщина?» (речь сохранена дословно — тетка русскоговорящая и по-украински общается с трудом). Я ей отвечаю: «Да, я знаю это слово. И что?» На этом она подвисает, начинает яростно моргать, хватая ртом воздух, но ответить ничего не может. Логическая цепочка не складывается, система дает сбой и к какому-то законченному выводу мыслительный процесс ее не приводит. Она мыслит плакатными лозунгами из медиа, но есть ли какой-то смысл за этими громкими призывами — не понимает. Особенно иронично, что при этом она прячет у себя дома зятя- , которому уже дважды выписывали повестки, и объясняет это тем, что он — единственный кормилец в семье. И Крым, и батьківщина при этом сразу забываются.

Насколько я вижу из медиа и соцсетей, особо остервенелые борцы за территории — это женщины, которым не угрожает перспектива фронта, и эмигранты, которые, закутавшись в украинский флаг, топят за перемогу до последнего украинца. Интересно, каково гендерное и возрастное распределение этих борцов за границы 1991 года? Сколько среди них гражданских мужчин призывного возраста, и принимали ли они вообще участие в вопросе? Хотите территорий? Идите в окопы и отвоевывайте. Возвращайтесь из-за границы с нагретых мест и сражайтесь, если такие умные. Не хотите? Значит, спрашивать нужно тех, за счет чьих жизней эти территории будут отвоевываться.

Мне безразлично, чьими будут эти территории. Они никогда не были лично моими и никогда ими не станут. Я ценю и люблю свою жизнь, и ее обмен на какие-то абстрактные земли не укладывается в моей голове. Чего я хочу — это скорейшего окончания войны и возврата к нормальной жизни, которой весь остальной мир живет уже четвертый год. Пусть Киевский институт социологии на анонимной основе спросит об этом гражданских мужчин призывного возраста (если, конечно, сможет их найти). Результаты такого опроса их очень сильно удивят.

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