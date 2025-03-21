Z-каналы: Украина атаковала газоизмерительную станцию «Суджа». Генштаб ВСУ: Россия сама ее обстреляла

Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области, через которую шли поставки российского газа в Европу, была атакована в ночь на 21 марта.

Об атаке по станции сообщили провоенные и провластные российские телеграм-каналы. Они обвинили в ней Вооруженные силы Украины. О том, что по станции ударили ВСУ, написали, в частности, корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, телеграм-канал «Военкоры русской весны», который заявил, что Украина «срывает энергетическое перемирие», а также телеграм-каналы Mash и Shot.

Генштаб ВСУ обвинения в атаке на станцию «Суджа» назвал «безосновательными». В ВСУ утверждают, что российская армия сама обстреляла станцию из артиллерии.

«Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям», — заявили в Генштабе ВСУ.

Как отмечает The Insider, согласно карте пожаров от NASA, в районе газоизмерительной станции «Суджа» на границе действительно произошел крупный пожар. Возгорание зафиксировали вечером 20 марта, около 23:22 мск.

После телефонного разговора президентов США и России, прошедшего 18 марта, Кремль объявил, что Владимир Путин поддержал 30-дневный отказ от ударов по энергетике Украины, дав соответствующую команду военным. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту договоренность, заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Зеленский подтвердил это в разговоре с Дональдом Трампом.

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