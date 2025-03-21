Минобороны РФ обвинило Украину в «подрыве важного российского энергетического объекта» и нарушении мирных инициатив Трампа

Министерство обороны РФ сообщило, что украинские военные «преднамеренно осуществили подрыв» газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.

В заявлении российской стороны говорится, что Украина подорвала станцию в ночь на 21 марта, около 00:20 по московскому времени. Это сделали украинские военные, отступающие из Курской области, утверждают в Минобороны.

В ведомстве заявили, что Киев осуществил «намеренную провокацию… которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре РФ в целях дискредитации мирных инициатив президента США».

Генштаб ВСУ ранее 21 марта назвал «безосновательными» обвинения в атаке на станцию «Суджа». В ВСУ утверждают, что российская армия сама обстреляла станцию из артиллерии. «Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям», — заявили в Генштабе ВСУ.

Минобороны РФ: ВСУ атаковали станцию «Суджа». ВСУ: это сделала Россия Meduza

В Следственном комитете РФ сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о «террористическом акте» в связи с подрывом газораспределительной станции «Суджа».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 21 марта, что приказ Владимира Путина воздерживаются от ударов по энергообъектам Украины продолжает действовать, несмотря на действия ВСУ.

Газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области использовали для поставок российского газа в Европу. Украинские военные взяли станцию под свой контроль в ходе наступления в Курской области в августе 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, прошедших 18 марта, поддержал прекращение ударов по энергетике, но не полное прекращение огня на всей линии фронта, на чем ранее настаивал Вашингтон. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день заявил, что поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

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