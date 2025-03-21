The Telegraph: Макрон изучает возможность отправки в Украину миротворцев ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность использовать миссию ООН для контроля потенциального мирного соглашения в Украине, сообщила британская газета The Telegraph.

Макрон поднял тему отправки миротворцев на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем на саммите Европейского совета 20 марта.

Согласно изданию, Макрон «активно изучает» альтернативные варианты вводу европейских войск в Украину — плану, который французский президент ранее разработал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как отмечает The Telegraph, отправку миротворческих сил ООН должен одобрить Совет Безопасности организации, однако Россия и, возможно, США выступят против этого предложения.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер стоят во главе создания «коалиции готовых» («coalition of the willing») — группы стран НАТО и Евросоюза, которые стремятся добиться мира в Украине.

«Коалиция готовых» разработала план отправки европейских войск в Украину, но пока неясно, сколько стран согласятся отправить военных и какие задачи они будут выполнять. Великобритания допускала, что направит в Украину истребители, которые станут охранять воздушное пространство страны.

Представители России заявили, что считают неприемлемым присутствие любых войск НАТО в Украине. Эммануэль Макрон говорил, что только Украина, а не Россия, может решать, кто будет охранять ее территорию.