Германия конфисковала танкер российского теневого флота вместе с нефтью на 40 миллионов евро

Таможня Германии арестовала танкер «Ивентин» (Eventin), который стоял на якоре у берегов острова Рюген в Балтийском море с середины января, сообщает Der Spiegel.

Танкер, по данным издания, конфисковали 14 марта вместе с грузом около 100 тысяч тонн нефти стоимостью около 40 миллионов евро. Сейчас германские власти решают, как и где можно безопасно откачать нефть из резервуаров «Ивентин» и что делать с танкером.

Перед тем как таможня распорядилась конфисковать танкер, между различными ведомствами Германии прошли интенсивные дискуссии о том, как поступить с судном. Танкер могут переименовать после соответствующего решения германских властей.

Spiegel отмечает, что решением о конфискации власти Германии посылают России сигнал о том, что ФРГ не будет мириться с транзитом российской нефти через Балтийское море.

Танкер «Ивентин» под флагом Панамы вышел из российского порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области 6 января и направлялся в египетский Порт-Саид. 10 января стало известно, что судно, построенное в 2006 году, дрейфует у берегов Германии. В связи с рисками разлива нефти его отбуксировали в порт. В конце февраля власти Евросоюза включили «Ивентин» в санкционный список против России, посчитав его танкером российского теневого флота.

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