У берегов Германии дрейфует танкер с нефтью, который не может маневрировать. «Гринпис» считает его судном российского теневого флота

У берегов Германии в Балтийском море дрейфует танкер Eventin, на борту которого находится 99 тысяч тонн нефти, сообщают Die Welt, Bild и Der Spegiel со ссылкой на Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море.

Судно находится примерно в 20 километрах от острова Рюген в юго-восточной части Балтийского моря и дрейфует к северу. По словам пресс-секретаря командования, корабль по неизвестной причине не может маневрировать, но он герметичен и опасности для окружающей среды нет. К танкеру направились многоцелевое судно Arkona из управления водных путей и судоходства, а также аварийный буксир Bremen Fighter.

По данным сервиса Marinetraffic, танкер под флагом Панамы вышел из российского порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области 6 января и направлялся в египетский Порт-Саид. В последний раз он передавал свое местоположение ранним утром 10 января.

Экологическая организация «Гринпис» считает этот танкер, построенный в 2006 году, кораблем российского теневого флота, суда которого в обход санкций перевозят нефть по цене выше потолка в 60 долларов за баррель. Минфин США, наложивший ограничения на несколько десятков российских танкеров, которые перевозят нефть в обход потолка, санкций против этого судна не вводил.

Все эпизоды Как устроен теневой флот РФ, который возит нефть в обход санкций? И насколько он опасен — если судить по недавним авариям в Черном море? 00:00 34:39