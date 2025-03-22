Портреты бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на стене здания в Константиновке в Донецкой области. 14 марта 2025 года Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Недавний опрос Киевского международного института социологии, проведенный в Украине, показал, что 50% респондентов не готовы на территориальные уступки «ни при каких обстоятельствах», даже если это будет означать затягивание войны с Россией. 39% считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости от некоторых территорий можно отказаться. Недавно мы попросили наших читателей из Украины высказать свое мнение по этому вопросу. Этот материал целиком состоит из ваших ответов.

Мы будем продолжать публиковать ваши письма в наших ежедневных военных хрониках — потому что уверены, что о войне нужно продолжать говорить.

Выбирая письма для этого материала из сотен сообщений, присланных вами, мы старались сохранить приблизительное соотношение между теми, кто считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий ради скорейшего мира, и теми, кто считает, что на это соглашаться нельзя. Некоторые письма незначительно отредактированы. В одном из писем есть мат. Редакция «Медузы» осуждает войну и считает, что Россия должна вывести войска с незаконно оккупированных территорий Украины.

Антон

Западная Украина

Мне 30 лет. Я родом из небольшого городка в Херсонской области, который сейчас продолжает находиться под российской оккупацией. Мои родители и брат смогли выбраться в Германию, а бабушка с дедушкой не захотели уезжать. Сам же я встретил вторжение в Харькове и вскоре переехал на запад Украины. Учитывая этот бэкграунд, я посчитал себя вправе порассуждать о том, стоит ли Украине идти на компромиссы в вопросе территорий.

Когда я обсуждаю войну и мобилизацию со своими знакомыми, коллегами и друзьями, я не могу не замечать определенного противоречия в их мыслях. Его можно сформулировать примерно так: «Я хочу, чтобы Украина вернула все свои территории в границах 1991 года и одержала решительную победу над Россией, но при этом не готов жертвовать ради этого ни своей жизнью, ни жизнями близких.» На практике это проявляется так, что один и тот же человек может выступать за продолжение борьбы до полной победы, но при этом пытаться избежать мобилизации любыми способами. […]

Лично я считаю, что территориальные уступки неизбежны. Война — это разрушение общества, экономики, демократических институций. Ее затягивание приведет к еще большей потере человеческого капитала, привыканию к насилию и варваризации. И даже при самом оптимистическом сценарии, в котором Украине удается выйти хотя бы на границы 2014 года, можно ли считать это победой, если в стране глубокая демографическая яма, низкий индекс человеческого развития, миллионы трудоспособных граждан уехали, инфраструктура разрушена, а общество истощено как морально, так и материально?

Как человек, чей дом сейчас под оккупацией, я честно признаю: я не готов отдавать свою жизнь за территории. И мне кажется, что эта мысль близка многим украинцам, но не всем хватает смелости признаться в этом — даже самим себе. Иначе эти условные 50–80% сторонников борьбы при любых обстоятельствах уже давно стояли бы в очередях у военкоматов.

Арина

Херсон

В первые дни войны я выехала из Херсона — города, в котором я прожила всю свою жизнь. Спустя три года после многих событий, которые случились в этом регионе, — освобождения правого берега, затопления области после подрыва Каховской ГЭС, каждодневных (!) обстрелов артиллерии и [атак] дронов — хочется только одного: чтобы это все закончилось. Если для этого нужно отдать часть моей области, но это обеспечит мир на несколько лет, мой ответ — да! Мои родственники живут до сих пор там, и мне хотелось бы пожелать им прожить остаток их жизни не под взрывами. Я не верю, что Украина вернется к границам 1991 года. Я уже даже не верю, что вернется когда-то на границы, которые были до 2022-го. У украинского общества не осталось сил терпеть обещания, что «перемога вже близько». Нет. В этой войне нет победивших. Я желаю, чтобы просто прекратился огонь, и люди отдохнули от бесконечного страха за жизнь.

Катя

Херсон

Отказаться от территорий равно отказаться от сотен тысяч людей, которые ждут и верят в освобождение.

Яна

Симферополь, Крым (аннексирован РФ)

Я уже 11 лет живу в оккупации. В силу объективных причин я не могу уехать из Крыма, тут мой дом. И все это время я живу надеждой на то, что мой Крым снова будет украинским, как раньше. Поэтому я очень болезненно отношусь к территориальным уступкам. Но тем не менее, пойму, если власть примет такое решение ради сохранения жизней людей, военных.

Наталья

Кировоградская область

[Украина] может [отказаться от территорий]. Однозначно. Самый ценный потенциал — это люди. Нет людей — нет страны. [Без людей] Украина превратится просто в кусок земли. А воссоединение может произойти в любой момент. Новые политики, новые решения. Германия тому пример.

Микола

Ровно

Да, поддерживаю [отказ от части территорий ради скорейшего мира]. Потому что нужно найти в себе силы и признать горькую правду. Мы и так уже потеряли эти территории, и сил их вернуть нет. И никто нам по-настоящему помогать вернуть эти территории не собирается. Только слова поддержки, обещания и минимальная, дозированная военная помощь. Да, чтобы окончательно не проиграли. Так сколько этому еще продолжаться?

Мы живем в мире, в котором прав не тот, за кем правда, а тот, за кем сила. А сейчас сила за рашкой. Мы проигрываем, и чем дальше, тем будем терять больше. И если сейчас появится вариант остановить войну, остановить смерть наших воинов, остановить этот ужас, признав то, что и так уже произошло… Конечно, я поддержу это. Хотя есть огромный шанс, что это будет только паузой перед новой войной. Конечно, это не должна быть капитуляция. Есть [российские] условия, которые неприемлемы, но это [отказ от территорий] к ним не относится.

Ольга

Киев

Все украинцы, которые пишут про мир, чтобы люди перестали погибать, вы понимаете, что Россия никогда не остановится, а просто сделает паузу? Вы понимаете, что уже никогда больше мы не восстановим нашу территориальную целостность, а когда Россия опять нападет и захватит новые территории, она никому не даст там спокойно жить? Вы понимаете, что всех украинцев русские просто уничтожат, пересажают, отправят в Сибирь или просто депортируют?!

Поймите единственное: Россия никому из вас не даст спокойно жить в своих домах! Признайте, что у нас просто нет выбора: или мы сейчас сражаемся за свою страну или потом будем сражаться в составе русской армии за интересы России так уже было не раз за последие 370 лет. Всех «мужчин», что сидят под маминой юбкой, это касается в первую очередь: если не будете сражаться за свою страну, вас просто уничтожат или пересажают русские, а ваши дома разграбят и отдадут другим. Ваши семьи убьют или сделают беженцами. Хотите этого?

Что читатели «Медузы» думают об ответственности россиян за войну

«Прощение возможно после покаяния. Простить можно — забыть нельзя» За войну несут ответственность все россияне? Мы спросили об этом наших читателей. Вот некоторые ответы — из России и Украины

Что читатели «Медузы» думают об ответственности россиян за войну

«Прощение возможно после покаяния. Простить можно — забыть нельзя» За войну несут ответственность все россияне? Мы спросили об этом наших читателей. Вот некоторые ответы — из России и Украины

В.

Киев

Тут вопрос в том, что означает «отказаться». Признать за Россией то, что уже было захвачено? Тогда да, конечно. Я очень отдаленно понимаю, почему это может быть проблемой для людей, если мы все равно не в состоянии эти территории вернуть. Я понимаю, почему это проблема для властей — на них повесят «капитуляцию», а ответственность они не нести не хотят.

В то же время, отказаться от Херсона и Запорожья абсолютно немыслимо. Впрочем, лично я за них воевать не собираюсь, поэтому приму любой исход. Но из того, что я вижу и слышу, по состоянию на сейчас есть достаточное количество военных, которые не готовы во что бы то ни стало дезертировать или уходить в . А именно это и есть иллюстрация вынужденного согласия продолжать оборонительную войну. Если начнутся массовые дезертирства, я не стану никого осуждать. Но это будет «честное» поражение, а не нелепая сдача.

Владимир

Киев

Ради мира необходимо идти на компромиссы. Не готовы на них идти только те, кто никогда не воевал и твердо знает, что никогда и не будет воевать. Они считают, что ни они, ни их родственники, ни их ближайшее окружение погибать не обязаны, а обязаны погибать почему-то другие.

Ни один метр территории не стоит человеческой жизни. А сколько у нас убитых горем матерей, вдов, сирот в результате этой проклятой войны! Хватит смертей! Богатство любой страны — это в первую очередь люди, а потом уже все остальное.

Паша

Харьков → Киев

Да [поддержу потенциальный отказ от территорий ради скорейшего мира]. Потому что это меня хотят отправить воевать за эти территории. Я не знаю ни одного, кто хочет идти и сам их возвращать. Зато знаю многих, кто хочет болеть с дивана.

Александр

Николаев

Ни при каких обстоятельствах нельзя отказаться от части своей территории. Это будет предательством по отношению к тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины. Свобода или смерть!

Станислав

Бердянск, Запорожская область (оккупирован РФ)

Сложный вопрос. Если представить утопическую ситуацию, где отказ от территорий означает бесконечный мир, который никогда Россия не нарушит, то тогда скорее всего да [поддержу отказ от территорий]. Исходя из того, что война на данном этапе — это мясорубка, в которой погибают тысячи людей, без какого-либо результата. Российские войска медленно продвигаются, захватывая села. Украина теряет территорию и будет терять. Плана у руководства Украины нет — кроме того, как держать оборону и надеяться на чудо, которого не будет. Таких поставок оружия, как раньше, не будет, Украину не возьмут в НАТО, Европа реагирует медленно, Трамп помогать не будет, сил на новые операции нет. У ВСУ критически не хватает людей. У РФ такой проблемы нет, всегда найдутся те, кто за деньги пойдет убивать. И, в отличие от Украины, Россия, и особенно , чувствует себя просто прекрасно в условиях войны. Путин не пойдет ни на какой мир, пока не захватит всю Украину.

Василий

Запорожье

Я ненавижу и перестал верить в руководство Украины. Лгут и обманывают обе стороны — но русские нас целенаправленно убивают. Поддержу любой вариант завершения войны. По ее окончании обязательно уеду далеко от идиотов-правителей обеих стран.

Артур

Одесса

Поддерживаю [возможный отказ от территорий ради скорейшего мира]. Потому что нужно реально оценивать возможности сторон. Чем дольше затягивать войну с текущей поддержкой Украины, тем больше потеряем территорий и, главное, людей. У нас серьезные проблемы с коррупцией и, как следствие, с мотивацией людей защищать страну. Людей ловят на улицах, запихивают насильно в бусы, весь город в блокпостах, чтобы выпустили из , надо дать денег. У кого денег нет, идут воевать. У кого есть, те могут откупиться.

Татьяна

Киевская область

Недопустимо отдавать земли, которые были законодательно с 1991 года в составе Украины. Как это отдать? А если завтра на мою улицу заедут русские? Завтра они скажут, что им что-то не нравится, и нам что, весь город отдать в состав , а то они введут войска? […] Это страна-террорист! Сегодня заберут четыре области, потом захотят всю Украину, Европу. Где гарантии, что они не пойдут дальше? Весь мир за этим захватом спокойно наблюдает. Спасибо нашим «партнерам» и «друзьям», которые помогли развалить нашу армию, обезоружить Украину. Конечно, с таким слабым противником легко вести войну.

Владимир

Киев

Что тебе дороже — сын, отец, муж, или какая-то Макеевка в Донецкой области? Ответ, по-моему, очевиден. Да и не все в этой Макеевке хотят сейчас жить в Украине.

Как выглядят захваченные РФ города Российские войска, вторгшиеся в Украину, оставляют после себя руины. Посмотрите, как выглядят города в оккупированной части Донецкой области

Виктор

Житомир

Нужно отказаться от части своей территории, чтобы сохранить жизни. Мужского населения в Украине не останется, если война дальше будет идти. ТЦК повсюду, ловят всех подряд — без того чтобы разобраться, кто где чего. Депутаты наживаются на войне, гуманитарку и пожертвования крадут, а простые люди страдают, попадают под обстрелы или на фронт на верную смерть. Воевать скоро некому будет, да и демографию страны уничтожают. Бессмысленно дальше воевать.

Лекс

Луганск (оккупирован РФ)

А есть выбор [отдавать территории или нет]? Вообще, считаю что право голоса по данному вопросу есть только у бойцов на передке. А желающим получить все чужими руками (и кровью) хочу напомнить: кому важны территории, тот за них борется, остальных не спрашивают.

Артем

Ингулец, Кривой Рог

Нет, не поддержу [потенциальный отказ от территорий ради скорейшего мира]. Пошел воевать добровольцем. Воюю до сих пор. И буду воевать столько, сколько будет нужно. […].

Саша

Львов

Да [Украина может отказаться от части территорий ради скорейшего мира], и мне печально видеть эти 50% желающих воевать до границ 1991 года. Хотя правда скорее состоит в том, что это превалирующее мнение среди женщин и старперов (на четвертом году уже не могу относиться к старым с уважением). Простая истина, которую у нас не произносят вслух — благодаря войне женщины могут эмигрировать в любую страну Европы, и многие этим воспользовались, в том числе из западных областей. Помню, на первом году войны мы с племянницей насчитали по 15 знакомых девушек, которые именно так и сделали (параллельно став огромными патриотами), а у мужчин просто не осталось контроля над собственными жизнями. Просто хочу, чтобы это прекратилось.

Михаил

Херсон → Львов

У вас вышел страшнейший текст Шуры Буртина про . Я готов подписаться под каждым словом. Я устал жить в животном страхе перед теми, кто одновременно запрещает мне говорить на родном языке, но считает, что я должен ради них радостно отправиться на убой. Если для спасения от ТЦК надо отдать землю — пожалуйста! Хоть до Днепра, хоть до Польши! Или пусть желающие сами сначала пойдут и сдохнут. А мы, оставшиеся, как-нибудь разберемся.

Денис

Киев

Однозначно да [поддержу потенциальный отказ от территорий ради скорейшего мира]. Если посмотреть на ситуацию трезво, своими силами Украина не сможет восстановить контроль над утраченными территориями военным путем. Более того — удержать линию фронта на текущем уровне, я уверен, будет нереально. Если продолжить добивать население физически и психологически, ситуация только усугубится, и здесь никого не останется. У меня и моего окружения на вопрос «зачем воевать» ответов остается все меньше и меньше. По моему мнению, ахиллесовой пятой России является ограниченное время жизни Путина. Если сейчас произойдет заморозка по линии фронта, и Трамп с западными лидерами помогут надавить на Путина, чтобы он согласился, для нас это будет победой. После смерти Путина возвращение территорий дипломатическим путем будет куда лучшим вариантом, чем продолжение этой бессмысленной войны.

Василий

Каменское, Днепропетровская область

Нет, [Украина] не может и не должна [отказаться от части территории]. Нет не поддержу [такое решение властей], потому что Родиной не торгуют и агрессора можно только уничтожить — но не уговорить.

Антон

Кривой Рог

А давайте посмотрим на все, что происходит, трезво. Крым, Донецк и Луганск не вернутся в Украину никогда. Все, кто хотел оттуда уехать, — уехали. Те кто остались — хавали российскую пропаганду десять лет. Их мозги уже повернуты в сторону РФ.

Те земли, что в оккупации не так давно (последние два года), там, может быть, и ждут возвращения Украины, но их надо отвоевывать. А кто это будет делать? Идейные добровольцы уже почти закончились, остальные либо зарабатывают деньги, чтобы тем или иным способом стать , либо подвергают себя . Да и если эти территории вернутся — я не думаю, что Украина найдет деньги для их восстановления.

В общем, я про то, что пора войну останавливать и работать над гарантиями безопасности тех территорий, что еще остались. А те, что захвачены — их пока что не вернуть. Может быть когда-то в будущем, лет через двести.

Алексей

Киев

Я родился и всю жизнь прожил в Киеве, сейчас беженцем нахожусь в Германии. Врать не буду — я испугался и не хотел воевать. Стараюсь открыто не высказываться, но вижу что самые большие «защитники территориальной целостности» сидят в тепле в Европе, как и я, и не спешат возвращаться. Я просто хочу, чтобы это закончилось. А границы Украины менялись весь XX век. Все мои соотечественники любят ездить во Львов и гулять там — и никого совесть не мучает, что этот город стал Украиной благодаря диктатору Сталину.

Михаил

Мариуполь, Донецкая область (оккупирован РФ)

Как бы это было бы неприятно, но я бы хотел чтобы эта бойня остановилась. Я понимаю что, возможно, никогда больше не вернусь в Мариуполь, хотя у меня там осталось жилье. Нам нужен мир. Территории не стоят жизней людей.

Роман

Запорожье

Украина не может отказаться от части территорий, потому что для России не стоит вопрос таким образом. Россия хочет только полной капитуляции Украины. Поэтому ответ на ваш вопрос — нет. Украина может либо вернуть захваченные Россией территории, либо погибнуть как государство.

Елена

Одесса

Я поддержу такое решение [властей], если придется отказаться от Крыма и тех территорий, которые сейчас контролирует в Донбассе и в Херсонской и Запорожской областях. Но ни в коем случае [Украина не должна] признавать официально эти территории российскими. И Украине должны быть предоставлены очень серьезные гарантии безопасности, чтобы не попыталась напасть снова через несколько лет. Поддержу, потому что я очень тяжело переживаю ежедневное убийство сотен человек. Мое детство и юность прошли в Севастополе и сейчас там живет моя сестра, а я в последний раз была там осенью 2013 года. Я очень люблю этот город и Крым вообще и очень скучаю. И мне трудно представить, что я больше туда не смогу приехать. Но для меня важнее, чтобы перестали гибнуть люди.

Ксения

Киев

Мне очень не хочется отказываться от тех частей Украины, которые заняли российские войска. Намного проще было бы сказать это на первом году войны. А сейчас я понимаю, что за три года местное население там тоже приспособилось к новой власти, новым правилам. И они хотят просто спокойной жизни — уже неважно, под каким флагом. А мне не хочется многочисленных потерь среди военных. Я не знаю, как именно добиться возврата к границам хотя бы 2022 года, это кажется очень маловероятным. Скорее всего, Украине придется смириться с тем, что без нее решат — и оставить борьбу за те земли. Хочу в этом ошибаться. Если украинскому правительству в союзе с другими странами получится добиться [возврата] к границам 2022 года — это будет огромная победа или даже огромное чудо.

Никита

Херсон

Уехал из Украины еще в первый месяц войны. […] Если в первый год рьяно выступал за активное сопротивление и каждый месяц донатил в разные фонды, то теперь радикально пересмотрел свои взгляды, особенно на фоне кадров похищения молодых ребят с улиц сотрудниками ТЦК. После интервью Зеленского Фридману и скандала с Трампом, понял, что он собирается воевать до последнего украинца, наплевав на жизни тысяч молодых парней, которые и пожить еще не успели.

По поводу территорий — будет очень обидно и несправедливо потерять их, особенно после всех жертв наших героев. Но отправлять на убой еще больше людей, чтобы разрушенные города, усеянные трупами, значились как «наши» на бумажках бюрократов в высоких кабинетах — однозначно нет.

Наталья

Киев

Нет, не поддержу [потенциальное решение властей отказаться от части территории]. На оккупированных территориях живут люди, у многих моих друзей там остались родители, которых они не видели уже три года. Отказ от этих территорий будет значить, что многие из моих друзей никогда в жизни больше могут не увидеть своих родителей.

Евгения

Киев

Все мои родственники (около шести человек) не против отказаться от территории Украины. Мама и я выросли в Донецке, но там всегда все смотрели в сторону Москвы. Мы за независимую Украину, но что делать, если мы не можем [вернуть территории] и нечем? Какой в этом смысл? Умирать за землю в нашем веке глупо. Я бы отказалась от всего, лишь бы мой муж выехал [из страны], границы открылись. Сын учится в Австрии после начала войны, и я его сюда не верну больше. А мы с мужем рассматриваем вариант побега через Карпаты. Сколько можно бояться передвигаться в Киеве? И кстати, нога у мужа поломанная, а отсрочку не дают. Так и говорят: сейчас все годны [к службе]. Я не хочу так жить.

Володимир

Северск, Донецкая область

Считаю что отказаться от части территорий можно. Ради спасения жизней украинцев, ради продолжения жизни страны. О «войне до последнего украинца» могут рассуждать только те, кто сидит во Львове и Тернополе, не знающие о ежеминутном свисте пуль и снарядов. Те, для кого ежедневной рутиной не стали похороны окружающих мирных людей и военных. Любая страна на протяжении веков меняет границы, уменьшается и увеличивается, любая. Государство живет народом, а не площадью. Если на весах жизни государства стоят жизни десятки тысяч украинцев и десятки тысяч квадратных километров — я выбираю десятки тысяч людей.

Игорь

Западная Украина → Канада

Да, поддерживаю [возможность отказа от территорий ради скорейшего мира], я думаю нужно вывести население [с территорий, которые захватила Россия] и готовиться к новому противостоянию. Война — для всех разная. Для меня который сейчас в Канаде ходит на full time job, и для моих друзей, которые скрываются от мобилизации, и для тех друзей, которые в окопах. Разве справедливо заявлять, что мы не отдадим ничего, не сидя в окопе? Я думаю, это лицемерно. Я думаю, нужно отступать, договариваться, брать тайм-аут и готовиться к новому противостоянию в новых условиях.

Анастасия

Одесса

Нет [Украина не может отказаться от части территории], нет [не поддержу такое решение властей]. Опыт прошлого показывает, что агрессор при завоевании территорий и замораживании конфликта, возвращается потом снова с более выгодных позиций (оккупированной територии Украины) и начинает через [какое-то] время новые атаки.

Истории читателей «Медузы» о российских добровольцах

«Пошел на войну, чтобы заработать денег. Через два месяца сгорел в танке» Читатели «Медузы» рассказывают о своих родственниках и знакомых, добровольно подписавших контракт, — и об их мотивах

Истории читателей «Медузы» о российских добровольцах

«Пошел на войну, чтобы заработать денег. Через два месяца сгорел в танке» Читатели «Медузы» рассказывают о своих родственниках и знакомых, добровольно подписавших контракт, — и об их мотивах

Дмитрий

Славянск, Донецкая область → Запад Украины

Думаю, что ради паузы в войне и, тем более ради мира, Украина вполне может согласиться на заморозку текущего положения вещей. Думаю, что даже официальный отказ от Крыма и Донбасса (целиком) может быть приемлем при отсутствии лучших вариантов (даже ценой потери самого ценного — моей недвижимости в Славянске :-)). Потому что, честно говоря, считаю, что Донбасс, вернувшийся в Украину, еще долго будет чем-то, вроде гангренозной конечности, отравляющей весь организм. Я такое решение властей не поддержу, но приму. Отказ от Херсона, Запорожья и, тем более, от чего-то еще нахожу неприемлемым.

Петр

Днепр

Нужно закончить войну любым способом. Какая разница, какого цвета у тебя обложка паспорта и в какой валюте ты получаешь зарплату?

Анна

Одесса

Полностью поддерживаю отказ от любых территорий. Совершенно нелепо в XXI веке воевать за некие территории. Страны и даже империи постоянно возникают и исчезают с течением времени. Границы не является незыблемыми на протяжении всей истории человечества.

Олег

Херсон

Украине нельзя сдаваться! Нельзя просто так отдавать свои территории, которые после любой заморозки уже вряд ли можно будет вернуть назад. Россияне скорее удавятся, чем после смерти Путина решат отдать награбленное. «Мирное соглашение» сейчас это дорога в один конец. Мы, украинцы, готовы — и будем — сражаться до победного. С США или без.

Саша

Херсон

Я родом из Херсона, сейчас живу в Москве. Вся моя семья в Украине, мама с бабушкой в той части Херсонской области, которая на данный момент под [оккупацией] РФ. Большая часть семьи прекратила со мной общение, потому что я осталась жить в стране, правительство которой развязало эту чудовищную войну и захватило украинские территории. […]

Мне довелось пожить несколько месяцев в деревне под Херсоном после начала войны в 2023 году, когда рев истребителей и ночные взрывы стали для моей семьи (но не для меня) совершенно обыденными, привычными вещами. Помню, в один из «тихих» дней сидим мы во дворе, едим борщ. Приходит мамина сестра с ведром в руке, ставит его у стола. Моя бабушка, ее мать, спрашивает: «Шо там у тебе?». А она отвечает: «Кусок ракети в огородi знайшла». Все помолчали минуту и продолжили есть, как ни в чем не бывало.

Далее полушепотом последовала история, как местная проститутка в чем-то, — не помню, в чем — провинилась перед военными, и они ее голой выгнали на улицу. Шла она, держа свои кишки в руках. Потом, также шепотом, обсудили, где сегодня «бахкали», где стреляли, чей дом из знакомых разбили и не умер ли сегодня кто из соседей. Бабушка периодически повторяла «хай бог милує».

Считаю ли я допустимым, чтобы Украина отказалась от захваченных Россией территорий во имя скорейшего мира? Похуй вообще на эти территории, когда ты почти каждый день сидишь, ужинаешь с семьей, но вместо обсуждения бытовых забот вроде цены овощей на местном рынке у вас «кишки в руках», а вместо спелого персика с дерева тетя приносит кусок ракеты в ведре. Я хочу, чтобы это закончилось, я хочу, чтобы моя семья осталась в живых. И я поддержу любое решение властей, которое приведет к прекращению огня и возвращению к нормальной, спокойной, обычной жизни.

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