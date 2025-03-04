Стена памяти погибших за Украину в Киеве. 23 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» в своих ежедневных хрониках о войне попросила вас, наших читателей, ответить на вопрос — несут ли все без исключения россияне, независимо от их взглядов, моральную ответственность перед Украиной за войну, развязанную руководством РФ от их имени. Этот текст целиком состоит из ваших ответов. Половина писем — от украинцев, половина — от россиян. А также есть письмо от читателя из Беларуси об ответственности белорусов и режима Александра Лукашенко. Мы каждый день продолжаем публиковать ваши письма о войне в наших ежедневных хрониках, потому что уверены — об этом нужно продолжать говорить.

Большинство писем незначительно отредактированы. Эта редактура не касается фактического содержания и эмоций. Авторы многих писем намеренно писали слова «Россия» и «Путин» со строчной буквы — мы сохранили это написание. В некоторых письмах есть мат.

Виктор

Каменское, Украина

По отдельности, вы, русские, можете быть прекрасными людьми, но вместе вы то, что вы есть сейчас. Кто должен нести ответственность за то, что он 20 лет вами правит? Кто должен нести ответственность за то, что вы отдали свою Родину им? Ваша плоть и кровь записывается воевать за деньги против нас, ваша плоть и кровь несла свечи и иконы на мемориалы [Евгения] Пригожина, тысячи рук собирают на заводах снаряды и бомбы, которые убивают нас, украинцев. Ваше общество больно, и причина этого не во [Владимире] Путине, а в вас. Путин сгинет, а вы еще будете десятками лет венки носить и слезы по этому упырю лить. Позор.

Кто выехал [из России], кто помогает миру залечить эти раны, кто называет власть кремлевскую убийцами — эти люди прекрасны. Чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Но увы, их мало, их недостаточно. Наши оба народа заплатят за это бессилие десятками тысяч трупов и разрушенными жизнями.

Катя

Москва

С самого начала войны я не считала себя в ответе за все происходящее. Хотя однозначно жалею, что мало ходила на протесты, но чувства вины это не приносит. С таким же успехом меня можно обвинить в гибели детей от голода в Африке — я же в теории могла все бросить и поехать туда волонтером.

При этом я ясно понимаю, что для большинства украинцев у любого россиянина руки в крови — это глубокая и эмоциональная история. Поэтому, что бы мы ни сделали в будущем, как бы ни каялись, нас не простят.

А еще мне очень страшно от мысли, что меня могут ненавидеть за то, к чему я не причастна. Более того, я никогда войну не поддерживала, но теперь плачу и буду платить по счетам людей, которые все это сделали с миром и с нами.

Дмитрий

Украина

Я считаю, что в нашем мире, где все связано со всем, не может быть так, что строго 140 миллионов человек в рамках одной границы одинаково виноваты в войне. Евросоюз десятилетиями дружил с путиным и его ОПГ, которые захватили власть в РФ, покупал газ и прочее. Они не видели, что выборы — не выборы? Не сделали выводов после бомбежек Чечни, Грузии? Их кормили огромными деньгами и статусом, так что очень многие чиновники ЕС виноваты в войне в тысячи раз больше, чем обычный россиянин, который просто проживал обычную жизнь и никогда не поддерживал все, что делало правительство РФ.

Так же украинцы и Украина. В 1990-х никто не сделал выводов после столетий империализма россии? Все забыли про Голодомор, уничтожение нашей культуры? Почему — по примеру Литвы, Латвии, Эстонии — не кинули все силы на вступление в ЕС и НАТО? Все думали, что россия друг, всех все устраивало.

В любом случае, путин не вечный, и что-то будет после него. россия как государство должна будет восстанавливать [то, что разрушает сейчас]. К сожалению, жизни не вернешь.

Юра

Москва

Не считаю, что каждый россиянин несет ответственность за войну. Ответственность каждого человека охватывает только его собственные слова, поступки и дела. У Украины есть право обвинить или наложить моральную ответственность на каждого россиянина, но это не сделает каждого жителя России ответственным за действия власти. Ответственность лежит на Путине и людях во власти, которые приняли соответствующее решение, на участниках боевых действий. А еще на тех представителях власти других стран, которые не остановили войну, а сделали вклад в ее начало и дальнейшее поддержание. Глобально это игры политиков и государств как институтов власти.

Жители стран, особенно в авторитарных режимах, не могут нести ответственности за действия властей, так как не обладают возможностью действенно протестовать без риска угодить за решетку на десять лет (не достигая при этом результата в виде условной отмены решения о начале войны). Ответственность лежит на Путине и его людях и на политиках других стран, которые все эти годы подкидывали дровишки в конфликт.

Что касается нормализации отношений с украинцами, думаю, россиянам нужно просто отъебаться от украинцев и не стремиться к нормализации отношений с ними. Пусть украинцы занимаются Украиной, а россияне Россией. Отношения сами наладятся, когда каждая из стран решит собственные беды с собственной башкой.

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Дарья

Украина

Я не верю в коллективную ответственность и не считаю всех россиян ответственными за войну. Я из Украины, и когда полномасштабное вторжение только началось, я думала: «Неужели все россияне его поддерживают?» Но потом я увидела новости о том, как россияне выходят на акции протеста, высказываются против войны, даже когда за это грозит уголовный срок, эмигрируют из-за своих взглядов — это все очень смело. После этого я не могу плохо относиться к россиянам и к России в целом.

Очень несправедливо обвинять всех россиян в том, что началась война. Подобные высказывания могут только демотивировать, усилить напряжение и ухудшить отношения между россиянами и людьми из других стран.

Поэтому я хотела бы сказать всем антивоенно настроенным россиянам: вы не виноваты в происходящем. Я понимаю, что я бы на вашем месте тоже не смогла предотвратить войну и сменить власть. Спасибо, что не верите пропаганде и пытаетесь что-то изменить!

Конечно, мне хотелось бы нормализовать отношения. Наверное, в полной мере это можно сделать только после окончания войны. А пока важно, чтобы от россиян исходило как можно больше инициатив для помощи украинцам, таких, как проект «Давайте». Важно, чтобы россияне, особенно если они за границей, делали как можно больше против войны и действующей власти. А украинцы, в свою очередь, не должны продвигать тезис «все россияне виноваты», потому что это необоснованно и никому не поможет.

Константин

Ереван

Пока путин грабил россиян и каждые 4 года захватывал власть, параллельно аннексируя территории других стран, западные лидеры с ним ручкались, покупали российские нефть и газ (и продолжают лицемерно делать это даже сейчас) и вскармливали моль, в итоге превратив ее в дракона. Так что нет, эта война — не на моей совести. Потому что я ходил на антипутинские митинги с 2011 года, донатил «Медузе» и ФБК, распечатывал листовки с сайта Навального, расклеивал их в своем подъезде, опускал в соседские почтовые ящики, переубеждал путинцев — иногда даже успешно. Все, что лично я мог делать, я делал. И именно для меня 2022 год стал катастрофой. Так что нет, не надо навязывать мне ту самую 1/140 000 000 долю ответственности. Я заплатил за свои убеждения карьерой, родственниками, друзьями, родиной и сложившейся жизнью в стране, которую не смог не покинуть в самом начале войны.

Живя в Армении и бывая в Грузии, вижу презрение в глазах многих грузин. Они особенно требуют от нас покаяния за Путина. Алло, чуваки! Если вы реально хотите говорить на этом языке, может, вам сперва покаяться за Джугашвили и Берию, угробивших миллионы моих соотечественников? Вы не чувствуете свою вину? А как у вас, кстати, с протестами? Уже свергли власть, которая лишает вас будущего? Вы же не рабы — не то что русские!

Я искренне желаю каждому, кто требует от меня нести ответственность за то, с чем я боролся, проснуться однажды в своем персональном 24-м февраля. И попробовать пожить в ситуации, в которой оказались я и моя семья.

А что касается восстановления отношений русских и украинцев, думаю, в XXI веке этого точно не будет. Должны смениться поколения. Уже слишком много крови и боли.

Алексей

Ирпень

Считаю, что любой гражданин несет ответственность за действия своего государства. Единственным носителем реальной власти в любой стране являются ее граждане (и не только по конституции). Владимир Путин не от своего имени воюет, и не своими [личными] войсками — военные действия ведутся от имени Российской Федерации и силами ВС РФ. Путин узурпировал власть? Да. Что с этим делать? У каждой нации есть естественное право на восстание (мало того, в некоторых странах это гражданский долг). Пользоваться этим правом или не пользоваться — решение, идентичное очевидцу преступления (помешать/посмотреть). Или рабам в Древнем Риме (восстать/не восстать). Свобода — дорогой товар.

В Украине во время революции погибли около 100 человек. А сколько погибли в РФ в 2011-2013 годах? Или в Белоруссии в 2020-2023 годах? Какая цена, такие и результаты. Есть много способов сопротивления, с разной степенью влияния и рисков. Кто считает, что это его долг — тот, как говорил украинский классик, «не словом, а ділом». А кто так не считает — то, как говорил уже российский классик, «сидите, и не ПиДидди». Должны ли были граждане Третьего рейха нести ответственность за преступления нацистов? А неважно. Их заставили нести. Вопрос в том, хватит ли у мира воли заставить РФ поступить так же. Видимо, не хватит. А все остальные разговоры на эту тему — пустое сотрясение воздуха.

Савелий

Челябинск

Сразу скажу: я понимаю негодование украинцев, мне жаль тех, кто пострадал от войны, жаль убитых, раненых и просто воинов ВСУ. Это странно и страшно, но я радуюсь их военным успехам и поражениям российской армии. За эти три года я, по сути, стал предателем страны, и пережить это помогает лишь мысль, что такая страна — это не моя родина. Родины у меня больше нет.

Я не жду жалости от украинцев к себе, я мало сделал, чтобы остановить войну и путина, но мне непонятна риторика официального Киева и официальных лиц, украинских политиков, украинских актеров, журналистов, когда речь заходит о тех, кто пострадал от путинского режима, и тем более тех, кто выступал против войны. Мне непонятны действия еврочиновников и стран, осудивших войну. Тех, кто кэнселит даже не российский паспорт, а просто русских — людей, вроде бы убежавших от войны. В ответ на самоубийственные акции протеста, диверсии, штрафы и протоколы, слышится: «Все русские — отсталая нация. Все русские виноваты. Вы. Вы. Вы».

Вацлав Гавел в ответ на вторжение СССР в Чехословакию сказал: «Семь человек на Красной площади — это, по крайней мере, семь причин, по которым мы уже никогда не сможем ненавидеть русских». [Сейчас] у вас есть десятки тысяч причин, но в ответ — ненависть. Так [почему же вы удивляетесь] что россияне, которые были как минимум нелояльны к путинской россии, видя это, теперь уже в растерянности [и пересматривают свою позицию]?

Дмитрий

Запорожье

Принято считать, что люди в России за 60 все поддерживают Путина, но это совсем не так. Мои родители живут в России. Путина они ненавидят. А дядя моего отца, которому скоро 80, всегда называл его главной ошибкой России.

До войны я часто бывал в России, где у меня было много друзей, которых я знал с детства. Был у меня и лучший друг, который в итоге оказался самым отбитым зетником. Он рассказывал мне, что русскоговорящих в Украине преследуют и даже пытают, хотя сам никогда не был в Украине. Он постоянно писал мне, что нужно немного потерпеть, и нас всех скоро освободят. Что ж, освободили от домов, путешествий, друзей, а многих от жизни как таковой. Теперь я ненавижу своего — когда-то лучшего — друга и таких, как он. Мне жаль его детей, [потому] что они вырастут, скорее всего, похожими на своего зиганутого отца.

Но я не считаю, что виноваты все русские. Многие, кого я знаю в России, против того, что происходит. Может быть, я ошибаюсь и мне просто хочется верить, что я смогу еще увидеть своих родителей не только в мессенджере.

Вася

Город не указан

Не согласен, что каждый россиянин несет моральную ответственность. Вероятно, что те, кто хоть раз отдали голос за Путина, наверное, могут частично взять ответственность за его действия. Ровно как и те, кто голосовал за украинских и западных лидеров, которые не обеспечили дипломатическое решение разногласий […].

Как русский, проживающий за рубежом с начала 2000-х, я не считаю ни себя, ни моих детей, граждан РФ, которые родились за рубежом, каким-то образом ответственными за происходящее. Да, я регулярно исполняю свой гражданский долг голосованием, я за гуманистические ценности, за справедливость и за честность. Я помогаю мирным жителям (как украинцам, так и русским) советами и помощью в трудоустройстве тут, в плане личных контактов с украинцами за рубежом и с русскими за рубежом и в России у меня ничего практически не изменилось.

Большинство людей — адекватные, вне зависимости от их склонности к одной или к другой позиции, и их позиция по отношению к войне не является для меня решающим фактором, друзей я не потерял и не хочу терять. Мне кажется, я могу понять две стороны, несмотря на упорные попытки государств разных блоков руками СМИ разбить и поляризовать общество. Когда, наконец, мир будет заключен, на более глобальном уровне должно быть что-то похожее на мой подход — постепенное урегулирование с уважением и учетом интересов мирного населения в первую очередь и сближение как экономически, так и культурно. Нельзя отрицать общую историю все-таки.

Я признаю страдания украинского народа, но я также прошу принять тот факт, что и русский народ страдает. Не считаю ковровые санкции справедливыми. Не считаю, что обоснованно ожидать от честных граждан России участия в манифестациях за победу Украины или финансирования ими ВСУ. Это все в одной линейке с поставками вооружений, это по факту поддержка войны — и это аморально. Почему вместо лозунгов «Миру — мир» в лучшем случае видишь лозунги «Нет войне»?

Анонимный читатель

Киев

Как же достали письма «хороших русских» — не виноваты они «юридически», это не их вина. Ну не уезжать же (протестовать/сесть/идти в ВСУ/платить репарации/бросить комфортную жизнь) из-за того, что украинцев методично, с ненавистью каждый день убивают их братья, дяди, папы, соседи, друзья! И у всех глаза такие добрые-добрые, да? И вообще они против путина, но деньги, но комфортная жизнь, но проблемы с законом — разве это не хорошие причины каждый день убивать невинных людей? Вот мы и нажимаем кнопки пуска ракет, гашетки автоматов, станков для производства снарядов… Ведь нас не ждут в Европе с радостью, не дают счета в банках, работу — и вообще заставляют говорить на местном языке. Как-то не по-русски это. Вот если мы приедем и убьем всех, тогда будет все, как нам нравится.

Прямо как немцы во Второй мировой — да, мы не ненавидим евреев, но у нас же работа (в концлагере), комфортная жизнь (за забором концлагеря), у нас же зарплата (из концлагеря)! За что мы должны рисковать жизнью и потом платить репарации, за евреев (украинцев)?

Хорошее отношения вы хотите — ведь близко и языки похожи? Это не ненависть, которая когда-либо выветрится. Это теперь такая же историческая память в ДНК Украины и всего мира, как и с фашистской Германией и холокостом. Цинизм, с которым пишут «хорошие русские», зашкаливает и еще раз убеждает, что россия как страна в ее нынешней форме всегда будет угрозой не только для соседей, но и для всего мира.

Мария

Москва

Не мое дело судить об ответственности других людей, поэтому не могу сказать про «каждого россиянина», но я моральную ответственность, конечно, несу. Потому что ничего не сделала, чтобы это предотвратить (разве что не голосовала за Путина, но этого мало). С самого начала войны я все время вспоминаю отличную сцену из фильма «Москва слезам не верит», когда герой Басова говорит: «Сейчас все спрашивают, что же мы молчали. Посмотрел бы я на них».

Меня, если доживу, тоже спросят, почему я молчала. Почему не протестовала. Почему озвучивала свое мнение только в телефонных опросах. Почему не пошла в тюрьму за правду. И мне нечего будет ответить. Окажись я за решеткой, это ничего бы не изменило. Но мне было бы что ответить на этот страшный вопрос.

Надежда

Украина

Прежде всего, мы хотим, чтобы с нашей земли ушли русские военные. Верните нам наших военнопленных и оставьте нас в покое хоть на несколько лет. Наша боль и ненависть поутихнут, возможно, тогда мы сможем смотреть на россиян как-то по другому. Пока же мы ненавидим всех и проклинаем всех россиян.

Когда прилетают ракеты в твой дом, вокруг умирают десятками, сотнями твои соседи, знакомые — здесь, рядом, а не в кино, — пока [это продолжается] я лично ненавижу всех в россии. Не вижу их лиц, я не знаю их имен, мне наплевать, боль, отчаяние и невозможность что то изменить зашкаливает.

Любовь

Город не указан

Я столкнулась с темой коллективной ответственности напрямую: моя коллега по работе, с которой мы очень близки, считает, что россияне на 100% виновны в войне. И поэтому — о чем бы мы ни говорили — она всегда как бы принижает Россию. Этакая черная-белая картинка: Запад и Украина — белые и пушистые, а мы все — виноватые, и, следовательно, не имеющие права хоть на что-то положительное. Я против войны, но я люблю Россию, нашу природу, язык, архитектуру, малые народности. Еду, в конце концов, нашу, обожаю. И я никогда не буду извиняться за то, что у меня красный паспорт, за то, что говорю на русском.

А у коллеги примерно такой вайб: встать на колени и бить себя в грудь и говорить, что мы все — русские сволочи. При этом, когда я общаюсь с украинцами, я всегда стараюсь дать понять, что я их поддерживаю, что надеюсь, что все закончится скоро. Но делаю это с чувством собственного достоинства, что ли, потому что я — тоже жертва в этой войне. Я верю, что Россия будет свободной однажды, и надеюсь, что это случится при моей жизни. Поэтому я стараюсь культивировать в себе надежду и веру, а не чувство вины, которое не только не поможет ни одному украинцу, но разрушит и меня.

Иван

Днепр

Естественно, каждый россиянин виноват в войне в Украине, и поэтому каждого должна догнать карма — как у немцев после Второй мировой войны.

За то, что мы терпим лишения, за то, что мой сын воюет три года уже, должна нести ответственность ВСЯ россия. Эти нехорошие люди поменяли совесть на деньги и выключили мозг, когда им несли всякую чушь об Украине.

Нормальных отношений с украинцами теперь не будет лет 50 — пока не умрут те, кто страдали на этой войне и несли потери.

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Алиса

Евросоюз

Я считаю, что такой вещи как ответственность без совершенного действия, не существует. Человек может и должен отвечать за свои поступки, но не за поступки других людей, которых с ними могут ассоциировать по какому бы то ни было признаку — от национальности и языка до цвета волос или глаз.

Вот если я светловолосая и иду по улице, отвечаю ли я за то, что группа блондинов на соседней улице совершила ужасное преступление, и жертвы этого преступления теперь имеют веский повод вздрагивать и сжимать кулаки при виде светлых волос на ком угодно? Должна ли я прятать свои волосы, стесняться их, или не ходить по улицам, или ходить, вжав голову в плечи, вздрагивая, извиняясь и оправдываясь заранее: мол, я-то конечно блондинка, но я не такая, как те плохие, я хорошая, вот смотрите, я донатила жертвам преступления других блондинов? А если меня за эту блондинистость на работу не возьмут или на улице обзовут? А если ударят? Где граница?

Я переехала в ЕС еще до войны и лично для себя горжусь тем, что ни копейки налогов не платила в РФ уже за несколько лет до начала войны. Сейчас я в процессе отказа от паспорта РФ из-за моего несогласия с тем, куда идет страна, но это мой личный выбор, и я считаю, что я не должна носить его перед собой как идентификационную карточку «хорошего русского» или щит, чтобы избежать упреков или дискриминации.

Александр

Киев

86% россиян поддерживают политику своего вождя, который развязал войну в Украине. РФ оккупировала часть суверенной Грузии в 2008 году, защищала «свою родину» в Сирии, повлияла на отторжение части Молдовы, оккупировала в 2014 году Крым, создала непризнанные ДНР/ЛНР, вела жестокие войны с непослушными и «дикими» чеченцами.

К сожалению, постоянно приходится наблюдать у россиян две ужасные вещи — [мнение о] второсортности других народов (анекдоты про таджиков в «Нашей Раше», украинцев, чукчей, американцев и так далее), и имперские замашки. К сожалению, [это есть и на] на уровне простых граждан — типа, мы против войны, но коль скоро отжали земли, уже они наши. Зачем они вам, когда на ваших просторах встречается один человек на квадратный километр?

Так [с таким подходом] ничего изменить будет невозможно, поскольку за этим стоят [последствия] — десятки тысяч обездоленных, изнасилованных российскими солдатами женщин и детей, потерявших кров, родных, близких и будущее, просто море крови. Такое не забывается. Канцлер Германии Вилли Брандт в 1970 году встал на колени в Варшаве — это был символ покаяния за преступления нацистов. Готовы ли на подобное русские? Здесь содержится и ответ на вопрос о моральной ответственности. Ну а прощение возможно после покаяния и [по прошествии] долгих лет, пока боль не утихнет. Никак иначе. Простить можно — забыть нельзя.

Альберт

Канада

Я считаю, что когда начинаются разговоры о том, что каждый россиянин ответственен за войну в Украине, это звучит так же нелепо, как когда говорят, что каждый человек с белой кожей должен чувствовать себя виноватым перед темнокожим за рабство. Я считаю, что это современная форма нацизма.

Я уехал из РФ примерно за год до войны. Был против действующего политического режима в РФ, понимал, куда все идет, несколько раз принимал участие в протестах. […] В Канаде я подружился с выходцами из Украины. […] Когда началась война, я старался их поддерживать, как мог. Участвовал в митингах в поддержку Украины в Канаде. Когда украинцам начали давать упрощенные визы и они массово начали приезжать, я помогал многим приехавшим в оформлении документов, переводе, поиске жилья, перевозке вещей и во всем остальном, чем мог помочь […].

При этом буквально сразу, с первых дней я видел агрессивность украинской пропаганды. […] Мои товарищи, которые казались мне адекватными людьми до войны (многие уехали из Украины за много лет до начала вторжения), начали массово смотреть украинские новости, кричать лозунги, вешать флаги, гербы на машинах, балконах, ставить на будильники песни об уничтожении москалей. В 2022 году радовались, что будет наступление и они пойдут на Москву, вели разговоры о расовом превосходстве украинцев над русскими, что Украина великая страна, о трехсотлетнем угнетении Россией, о том, что русский язык произошел из украинского, о том, что это хорошо — если ракетой ударить по пятиэтажке в Белгороде или любом другом российском городе. […]

Это все, конечно, происходило постепенно, в течение почти трех лет. Поначалу я пытался с ними дискутировать об этом, но бесполезно человеку, промытому пропагандой, что-то объяснить. На мой взгляд, за всей этой информационной войной многие люди забывают, что значит быть человеком.

Евангелина

Донецк до 2014 года, Курахово до 2024-го

Ответственность несет каждый взрослый и сознательный человек. Эти люди не сетуют и не возмущаются, а думают о том, как они могут повлиять на те или иные события, следуют определенным принципам и осознано делают свой выбор в пользу правильных и справедливых решений, а не «удобных».

Надоело слушать и читать нытье псевдоосознанных россиян о том, как о них плохо думают «злобные» украинцы и иностранцы. Надоело читать и слушать о том, что они ничего не могут поделать «голыми руками» со своим режимом и страной. Надоело читать и слушать о том, как все плохо в Украине и еще где-нибудь. Окститесь, «товарищи», нам на вас насрать, если только вы все разом не сделаете себе харакири или не грохнете своего полоумного. Мир не крутится только вокруг вас. Повзрослейте уже и от*боитесь от Украины. Мы хотим жить так, как мы хотим. Я как представительница того самого Донбасса с вами дел иметь не желаю, и этому же буду учить своих детей.

Николай

Сибирь

Войну должно остановить государство в лице его политиков. И именно Россия, как государство-агрессор, виновата в развязывании войны. Мы, россияне, должны это принять и не бояться репараций. Лучше решить проблему деньгами, чем человеческими жертвами.

Я не верю в моральную ответственность. Риторика Украины мне понятна, потому что это инструмент защиты и способ вести войну на уровне смыслов. Я просто смирился с тем, что меня будут ненавидеть или винить а чем-то просто за то, что я родился и живу в России.

У России была возможность стать экономическим и культурным гегемоном в регионе. Россияне могли чувствовать себя комфортно в странах СНГ. Но теперь этого не будет. Русский язык стал токсичен, а россияне нежелательны.

Как нормализовать отношения с Украиной? Вернуть все территории, включая Крым. Предать суду Путина и особо людоедски настроенных политиков. Заплатить репарации. Признать агрессию как агрессию. Называть вещи своими именами. У нас огромная страна, талантливый и трудолюбивый народ, который пережил все кризисы ХХ века. Переживем и этот.

Лидия

Канада, ранее — Донецк

Когда заходит речь об ответственности россиян за нападение России на Украину и последствия этого, все чаще и чаще слышны голоса, утверждающие, что если Украина не в состоянии побороть ни внешнего врага, ни внутренних проблем, таких как провал мобилизации, коррупция, дезертирство, то чего уж тут требовать от «безоружных и беспомощных» россиян, подвергающихся смертельной угрозе жесточайших репрессий за всякое проявление инакомыслия […]. Мне как украинке все эти доводы кажутся не только несущественными, но объективно абсурдными. […]

[…] Если рядовые россияне не виноваты в принятии решений властей страны, то хотя бы понимать и осознавать вину и ответственность своей страны они могли бы при желании и способности это сделать.

Я считаю, что украинцы совершенно иначе относились бы к россиянам, если бы они увидели хотя бы какие-то попытки граждан этой страны противостоять братоубийственной войне (если уж россияне так настойчиво пытаются нас вовлечь в родственные отношения). Пусть эти попытки были бы неудачными, но этого было бы достаточно, чтобы украинцы поняли, что есть часть россиян, отвергающих преступную политику Кремля. В истории есть многочисленные примеры, когда в сходных обстоятельствах люди выходили на массовые демонстрации даже в условиях репрессий […].

Отсутствие подобных выражений протеста после нападения России на Украину и варварских бомбежек ее городов и мирных жителей объясняется не неизбежностью жестоких репрессий […], а безразличием россиян ко всему, что не касается их личных жизненных обстоятельств. […] Их полной разобщенностью, и, простите за это неприятное для россиян допущение, «тупизацией» широких российских масс, лишенных в большинстве своем критического мышления, интереса к тому, что происходит за околицей их села или объездной дорогой их городка.

И в таком случае, что же здесь несправедливого в том, что большинство жителей Украины считают ВСЕХ россиян ответственными за совершение преступлений против украинского народа российским государством?!

Елена

Таиланд

Я, как психолог, обсуждая с клиентами в разное время тему этой коллективной вины и ответственности за войну, пришла к такой позиции:

Каков мой вклад в то, что Путин принял решение начать войну? Нулевой. Я даже не голосовала за него ни разу. Ну или если бы даже голосовала — что, именно вот мой голос был решающим?

Каков мой вклад в то, что его не остановили? Тоже нулевой. Раз без меня не нашелся тот, кто его бы остановил, то со мной вряд ли бы он нашелся. А если нету там моего вклада, то о какой вине и ответственности идет речь?

Выгодно ли противнику обвинять нас? Однозначно да. Это же классический треугольник Картмана: если нет Агрессора, то не будет и Спасателя, то есть обвинять — это способ Жертве получать больше помощи. Ну и чисто по ощущениям: чувство вины сковывает, не дает действовать, противнику выгоден такой оппонент.

Когда, например, ЦБ повысил ставку до 21%, никому же в голову не пришло говорить, что население России в этом виновато. А когда Путин решил начать войну, с чего вдруг население стало виновато?

Если представить, что мы виноваты, то как снять эту вину? Обычно в случае реальной вины мы можем либо получить прощение, либо компенсировать ущерб. Ни то, ни то невозможно с этой войной. Значит, вина не реальная, а навязанная.

Вот такой цепочкой мыслей я сняла вину с себя и помогла нескольким клиентам перестать чувствовать эту вину.

Татьяна

Город не указан

[…] Моральная ответственность — это что-то из мира розовых пони и единорогов. Россиянам (да и что там, нам, украинцам, тоже) пора повзрослеть и осознать, что есть ответственность правовая. И в случае войны, развязанной Россией, следует говорить именно о ней. Мораль, совесть — это чудесно. Но россиянам, всем без исключения, вне зависимости от политических взглядов, надо думать о правовых последствиях своих поступков.

У любого гражданина есть как права, так и обязанности. Многие годы все пренебрегали своими обязанностями. Игнорировали выборы, закрывали глаза на подтасовки, откровенные нарушения. Почему теперь вы удивляетесь, что государство настолько пренебрегает вашими правами? Почему плачетесь о том, что за выражение своих взглядов можете сесть в тюрьму? И ожидаете понимания со стороны украинцев?

Почему никто не хочет признать, что да, я ответственен за то, что происходит сейчас? Не виновен, а ответственен. Это ведь совершенно разные понятия. Почему никто не говорит об этом? Почему до сих пор даже многие противники войны, «уехавшие» и прочие «иногагенты» прячут голову в песок и боятся называть вещи своими именами?

Почему все вокруг обвиняют Путина? Но как будто умрет сегодня Путин, что-то принципиально поменяется внутри России. Среди россиян нет ни одного политика сейчас, который мог хоть как-то наладить отношения с Украиной. Потому что в оппозиции нет политиков. Все, чем занимаются они — мечтают, как прилетит волшебник в голубом вертолете и построит им счастливую Россию будущего, которую они возглавят. Они могут быть мучениками, но они не умеют быть борцами. Борцами за собственную свободу, совесть и страну. Я желаю таких борцов России.

Григорий

Город не указан

Не могу сказать, что это ответственность всех россиян. Я считаю, что в данном случае не имею права призывать других к ответственности. Но могу сказать, что это мой флаг и моя страна — и все действия, которые ведутся от лица России или под ее флагом имеют непосредственное отношение ко мне. Однако, как я уже сказал, я не считаю, что могу винить кого-то. Мне и моей ответственности хватает.

Что могут сделать россияне для нормализации отношений с украинцами? Я бы сказал, что немного. Само собой, официально извиниться надо. Но я сомневаюсь, что это как-то повлияет на позицию большинства. Украинцы, которые считают всех россиян врагами, вряд ли изменят свое мнение. Поэтому могу сказать, что братскими народами нас нельзя будет назвать еще много десятков лет.

Андрей

Варшава, ранее — Минск

Я бы хотел написать об ответственности не россиян, а белорусов. Ведь сейчас многие украинцы совсем не отделяют нас от россиян. Если раньше шутки про бульбашей со стороны украинцев носили дружеский характер, то теперь ими нас стараются унизить. Обоснованно ли это?

[…] Прямо сейчас белорусы и грузины — главные нацменьшинства, воюющие на стороне Украины. Но украинцы называют нас пособниками россиян, считают, что мы должны нести ответственность наравне с ними. Что уж говорить, если некоторые белорусские оппозиционные «политики» призывают бомбить наши города. Справедливо ли это?

Да, мы дали территорию. Хотя почему мы? Лукашенко! Украинцы много говорят, что с ним нужно было воевать не цветочками и не босыми ногами на скамейках. Возможно. Но вы слишком плохо представляете ситуацию в Беларуси, если думаете, что это главный ключ к победе над Лукашенко. Мы говорим о самом жестком тоталитарном режиме в Европе за последние 40 лет. […] В 2022 году десятки тысяч белорусов прошли через репрессии или уехали из страны, тем не менее, через три дня после 24 февраля нашлись люди, вышедшие на минские улицы. Белорусы взрывали железные дороги, сообщали о передвижениях своих и российских войск в стране […]

Несмотря на все это, украинцы считают нас врагами. Хотя забывают, что ни один действующий белорусский военный не пришел с оружием на их землю. А белорусских добровольцев гораздо больше воюет именно за Украину, а не за Россию. Территорию дали не белорусы, а Лукашенко. Но он не отправил туда армию. Многие считают, что он боится вступать в войну из-за потенциальной реакции народа. Возможно. Мы не можем залезть ему в голову. Но я служил в белорусской армии после 24 февраля. Единицы среди офицеров высказывали желание отправиться воевать. А солдатам это и подавно не нужно […]

И это главное отличие белорусов от россиян. Как ни крути, а большинство в России хочет победить Украину. Белорусам же это не нужно. Даже сторонникам Лукашенко.

Почему украинцы не говорят, например, о коллективной ответственности чеченцев, хотя тысячи из них воюют за Россию? Потому что понимают: Чечня оккупирована. Беларусь не оккупирована Россией, нет. Но она оккупирована антибелорусским режимом Лукашенко. И его желания часто противоречат нашим.