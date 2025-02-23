Сергей Лавров, Марко Рубио и другие члены делегаций России и США разговаривают после официального завершения встречи в Эр-Рияде, 18 февраля 2024 года Пресс-служба МИД РФ / EPA / Scanpix / LETA

В Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры между делегациями России и США — первые с начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Мы попросили вас, читателей «Медузы», высказать ваше мнение об этих переговорах — и о том, что они прошли без участия Украины. Мы получили десятки ответов. Спасибо вам! Этот материал целиком состоит из ваших писем. Мы продолжим спрашивать ваше мнение о происходящих событиях в наших ежедневных военных хрониках, потому что мы уверены — о войне нужно продолжать говорить.

Большинство писем незначительно отредактированы. Эта редактура не касается фактического содержания и эмоций авторов. В одном из писем есть мат.

Владислав

Диалог, безусловно, важен, и завершение этой кровавой войны должно стать приоритетом для всех ответственных сторон. Однако, когда переговоры ведутся за спиной у страны, ставшей жертвой агрессии, это превращается в своеобразный ультиматум. Построить хоть сколько-нибудь устойчивый мир, одновременно разрывая на части государство-жертву и ссоря всех его союзников, невозможно.

Нередко можно услышать, что слова президента Дональда Трампа не следует принимать слишком близко к сердцу. Но слова президента США — никогда не просто слова. И нет, не только действия важны, но и позиция, реальность, которая складывается из этой позиции и слов. И сейчас то, что делает Трамп — это нормализация зла, нормализация безответственного и наплевательского отношения ко всему гуманному.

Юра (Москва)

Россия и США вправе проводить переговоры между собой по любым вопросам, поэтому не думаю, что проверка на «корректность» в принципе уместна. А так, любые разговоры и действия в поддержку прекращения убийств российских и украинских людей уместны и нужны. Всегда успеется повоевать, но попытка выступить медиатором в переговорах об окончании войны или двигателем к началу предметных переговоров — это хорошо. Люди не должны умирать, а класть еще больше людей, чтобы прошлые жертвы были не напрасны — это буквально множить убийства. Мертвым уже все равно, а живые должны жить.

Сергей (Тель-Авив)

Все это просто демагогия, фарс и пустая трата времени. Ничего из «этого» не получится. С таким же успехом администрация Трампа может провести переговоры с Ираном и Северной Кореей.

Ирина (Днепр)

Все непросто. Все очень непросто. Я никогда не считала, что все россияне виноваты в этой войне, просто потому что умею задавать себе несложный вопрос: «Что бы могла сделать я, если бы мое государство пошло войной на соседей?» И честно отвечать: «Я не знаю». Сейчас я разрываюсь на части от унижения, несправедливости и бессилия.

Когда я читаю новости про то, как два старика возомнили себя богами и вершителями судеб, читаю «миролюбивые» письма из России про «просто перестать стрелять и хорошо бы начать заниматься своими обычными делами», у меня в голове возникает образ женщины, изнасилованной особо жестоким образом. Избитой, искалеченной, потерявшей сыновей и мужа, защищавших ее от насильника. Которому [теперь] вчерашний «друг» жертвы говорит: «Ты пока слезь с нее, она мне полквартирки отпишет, и медальку мне на грудь повесят за то, что я с тобой тут все порешал быстро, а там видно будет». Представили? Мерзко, правда? Вот как просто в голове обычного украинца видится вся эта ситуация с переговорами о прекращении огня между США и Россией без Украины […].

Как оценивают переговоры в Украине Заключить перемирие, провести в Украине выборы и получить ее природные ресурсы — таким выглядит план США по урегулированию войны. Как на это реагируют в Киеве?

Артем (Москва)

Последний месяц мне кажется, что мы живем уже не в учебнике истории, а в каком-то бесконечном трэш-стриме. Трамп пытается переписать историю, пользуясь тем, что предыдущая администрация США и текущие власти ЕС не смогли остановить войну и не привели страны к перемирию за три года, а также сделали множество «неоднозначных» заявлений. В итоге Трамп признает их всех, а также власти Украины, некомпетентными и возлагает на них главную ответственность за начало конфликта.

[Даже] меня охватывает ужас при мысли, что историю разворачивают таким образом, — не говоря о том, что я не представляю чувства украинцев, к которым в этот тяжелый момент разворачиваются спиной.

При этом меня очень удивляют заявления со стороны Зеленского, которые только подливают масла в огонь. К сожалению, это все играет только на руку Путину, который сейчас производит впечатление договороспособного человека и может что-то выторговать за счет конфликтов внутри другой стороны.

Любой диалог, который может остановить войну — это хорошо. Худой мир лучше войны, но пока непонятно, смогут ли потенциальные условия перемирия предотвратить дальнейшие попытки Путина достичь своих целей. Если это продлится хотя бы пять-семь лет, то есть шанс, что к этому моменту правление Путина закончится, и у новой власти не будет таких самоубийственных идей.

Михаил (Хмельницкий)

Видя изнутри ситуацию в Украине, понимаешь, что это [переговоры США и России] более чем логично. Когда мы вроде как бегаем по миру с протянутой рукой, а потом, например, видим, что здание военкомата ремонтируют… Или даже деревья белят, или на клумбах новые цветы высаживают, или где-то стадион строят — но на это же все деньги выделяются, зачем? Ну поживем как-то с небелеными деревьями — на эти деньги лучше какого-нибудь солдата экипировать. Когда все понимают, что мобилизация провалена, потому что все тупо на ней зарабатывают. Когда проводятся концерты, и люди спокойно сидят в кофейнях…

Думаю, что американские партнеры очень даже понимают, что руководство Украины не смогло или даже не захотело переводить страну в военный режим «все для фронта, все для победы». С тотальной мобилизацией не только людей, но и всех ресурсов на помощь фронту. Получается, что если Украина сама не хочет понять, что на карту поставлено ее существование и продолжает сидеть в кофейнях, то США просто напрасно теряют деньги, и логично любым способом это закончить. А самый простой — это договариваться напрямую с Россией.

Как США хотят вернуть потраченные деньги По версии Трампа, Украина должна отдать США ресурсы на 500 миллиардов долларов. Откуда эта оценка?

Валентина

Трамп —лицемер. Он заставляет истерзанную Украину подписать соглашение, и ему насрать, что Путин устроил геноцид. Все предъявы Трампа должны быть к убийце — в том числе по поводу 500 миллиардов долларов, которые США выделили Украине, чтобы она могла защищаться. Вместо МУС для убийцы хотят замутить новый ялтинский договорняк. Позор.

Александр

Мне кажется, что, к сожалению, этот вопрос [о корректности переговоров] не настолько значимый, как то, что именно такое положение вещей для Европы (и Киева) закономерно.

В Киеве, несмотря на растущий подтвержденный запрос общества на остановку войны, у руководства господствует установка войну продолжать, в том числе сомнительными даже для союзников методами — и, главное, по большей части за счет как бы само собой разумеющихся поставок от этих союзников. Евросоюз же практически с начала войны занял позицию самоустранения из потенциальных переговоров, кроме как в случае «стратегического поражения» России. И никак не скорректировал этой позиции даже через три года, когда стало очевидно, что «стратегического поражения» не видно и санкции не дают результата […].

Лидеры ЕС вместо собственной, субъектной позиции, которая могла бы быть более умеренной, дальновидной и более ориентированной на переговоры в прошлые годы, решили копировать позицию администрации Байдена. [А теперь] Трамп развернул США на 180 градусов, прошлой администрации и след простыл, и результат такого европейского самоустранения — процесс переговоров взяли под полный контроль ультраправые из США, вместе с окончательно «поправевшим» режимом Путина. Печально, но закономерно, и пора бы уже делать выводы.

Куда приведет разлад Европы и США? «Европейским лидерам важно не вести себя как жертва» Специалист по урегулированию военных конфликтов Лиза Мушол — о последствиях разлада Европы и США

Дима (Евросоюз)

Вопрос о том, корректно [вести переговоры без Украины] или нет, кажется, имеет столько же смысла, сколько вопрос о том, корректно или нет существование неравенства или несправедливости.

Сильные навязывают свою волю слабым, так устроен мир. Евросоюз, обладая огромными финансовыми, людскими и материальными ресурсами, за три года войны не начал действовать решительно, не начал программу перевооружения и инвестиций в военную промышленность, не давал достаточной военной помощи и бесконечно обсуждал, как бы не вызвать эскалацию. […] Нет ничего удивительного, что в итоге их не позвали на переговоры. Зачем они там, если даже по итогам экстренных совещаний в Париже не могут положить весомых аргументов на чашу весов?

В итоге исход войны будут определять политики, у которых есть решимость и ресурсы. Для Украины далеко не все потеряно — и даже с потерями территорий, если в дальнейшем их руководство будет делать правильные шаги, есть шанс, что Украина станет развитой и технологичной страной, с которой все будут вынуждены считаться.

Женя

Это просто отвратительно — все что происходит сейчас. Все эти «переговоры» похожи на дележку Украины, где Трамп очевидно сильнее. Почему молчит Европа? Почему молчит оппозиция РФ? Почему молчат американцы? Где все ваши ценности, которые вы транслировали три года? Я испытываю бешенство и злость. Это самое несправедливое начало переговоров, если это вообще можно так назвать.

Алексей (Подмосковье)

Этот съезд в Эр-Рияде выглядит скорее как попытка США возобновить диалог с Россией (который Байден перекрывал, как только мог), нежели как настоящие переговоры.

Трамп, похоже, стремится создать условия для будущих переговоров, в то время как российская пропаганда преподносит событие так, будто наконец «нормальный западный лидер» стремится к дружбе с Путиным. Настоящие переговоры, включающие Россию, Украину и Европу, вероятно, начнутся позже.

Алена (Белград)

Это не переговоры, а договоры — шоу, цирк, распил будущих прибылей США и РФ.

Надеюсь, что рейтинг Зеленского вырастет еще больше, и он выиграет любые выборы и «надует» этих мерзких стариков. Снятие санкций — плевок в общие могилы украинцев и мариупольский театр. Не могу даже представить, что переживают украинцы, но для меня они победили — они противостоят Злу.

Все эти вопросы о корректности риторические. Европе пора думать о себе без США и не лебезить перед уркой, а думать на шаг вперед. Не забывая про фигу в кармане, которую уже видели все, включая американцев, накануне 24 февраля 2022 года.

Алина (Москва)

Конечно, не хотелось бы, чтобы условия мира в Украине обсуждались без присутствия Украины. Вообще, есть ощущение, что для Украины мир будет довольно печальным: да, прекратится война, но Россия как будто все равно отожмет все то, за что в том числе люди боролись — часть родной земли.

С другой стороны, ну честно, война надоела всем. И хочется мира, и для Украины, и для России. Поэтому топлю за прекращение огня и остановку кровопролития, пусть даже и такой ценой.

Шауль (Иерусалим)

Как бы больно это ни было, но США — сверхдержава и имеет право вести переговоры так, как хочет, с теми, с кем хочет […].

Я всецело поддерживаю президента Зеленского и не разделяю точку зрения о его «нелегитимности» […]. Сам факт того, что Украина не потерпела всеобъемлющего поражения, достоин уважения. Тем важнее не подорвать результаты долгих усилий.

Приглашение или неприглашение сторон на переговоры сверхдержавы США является прерогативой руководства США, является суверенным правом США. Критика такого неприглашения может восприниматься как критика суверенитета США. Действовать необходимо исходя из того, что нуждающиеся в помощи сверхдержавы не руководят тем, как сверхдержаве проводить свою политику.

Ради блага Украины необходима командная работа, необходимо ведение адекватной дипломатии, спокойное, уверенное отстаивание своих интересов. Произошедшее пока что еще может измениться. Вспомните давнюю историю с риторикой Дональда Трампа в отношении руководителя КНДР Ким Чен Ына. Отношения между лидерами можно поменять. Важно действовать адекватными средствами, не забывая о том, каковы общие цели и общие интересы.

Какими могут быть цели Трампа Почему Трамп сближается с Путиным? В этом есть хоть какая-то логика? Александр Баунов пытается ответить на вопросы, которыми на этой неделе задаются во всем мире

Михаил (Урал)

Корректно или некорректно [вести переговоры без Украины] — будем думать, когда война остановится или не остановится. [Даже] если остановка окажется такой же убогой, как и в 2010-х годах, это все равно будет гораздо лучше горячей войны. А если сорвутся, будем говорить: «Мы так и знали!» Ну как обычно. Вне зависимости от результата, каждый будет врать, что исход был очевиден, и это Трамп молодец/козел, нужное подчеркнуть […].

По-моему, если реально выйдет даже просто прекращение огня по убогому корейскому сценарию, для простых украинцев это будет началом конца бесконечного кошмара. Думаю, даже те, кто сейчас считает это предательством Западом Украины, потом вздохнут с облегчением и будут вспоминать войну как страшный сон, даже если она закончится несправедливо, но с отвоеванной независимостью.

Да, звучит крайне цинично. […] У меня нет боязни проснуться под обломками бывшего жилого здания. Мне не понять справедливой обиды жителей Украины, так как я не испытывал того ужаса, с которым им пришлось жить. И мое чувство, что меня предала Россия, многократно возникавшее за войну, не сравнится с чувством предательства, которое ощутили они.

И я считаю, что такой мир будет ужасным и несправедливым, но я не вижу альтернатив. […] Если вариант с возможностью возвращения к границам 1991 года и честных мирных соглашений был бы возможен, то я бы был двумя руками за. Но, за неимением этого варианта, лучше уж дерьмовый мир, чем еще более дерьмовая война.

Алан (Таллинн)

В сложившейся ситуации меня сильно удивляет, если не шокирует, реакция россиян, настроенных «против войны». Для меня эта реакция обнажает присущий «оппозиционным» и «противовоенным» россиянам, присущий в не меньшей степени, чем Z-никам, российский империализм. «Необходимо остановить кровопролитие». Друзья, оккупанты могут перестать проливать свою кровь в любой момент, их никто насильно в Украине не держит. Они пришли туда сами. А когда украинцам перестать гибнуть, защищая свои дома — решать самим украинцам, а не россиянам, будь они за или номинально против войны.

Высказывания в духе «нет хороших русских», «все русские — империалисты» были и остаются инфантильными, но, видимо, доля правды в них все-таки есть.

Иван (Россия)

Это [переговоры между США и Россией] отлично! Война должна быть окончена — плевать на территории, и кто там что себе представляет. Хоть пусть Крым отдадут. Чей он — плевать, волнует этот вопрос только тех, кого война не затронула, и в обратное я не поверю. Главное — мир для простых людей. Нахуй политиков, нахуй войну.

Евгений (Гамбург)

Я думаю, что проблема даже не в самом возможном «договорнячке», как все сейчас говорят. Да, война может закончиться, люди перестанут гибнуть. Конечно, это лицемерно и аморально по отношению к Украине.

Но важнее то, что это в принципе развязывает руки разного рода диктаторам во всем мире. Это значит, что мировое право ничего не значит, что кто сильнее, тот и прав, что рулит. Конечно, в этом ничего нового нет, но это, безусловно, очень сильный сигнал всему миру, очень яркий пример, которым будут руководствоваться очень многие страны в мире. Десятилетиями вроде бы строили какой-то справедливый мир на земле, и теперь всему этому крах. Ну и ко всему прочему это означает, что текущий режим в России только укрепится. Прекрасная Россия будущего откладывается на неопределенный срок.

Дмитрий (Москва)

Начало переговоров о мире — хорошо. То, что сейчас называется «мирными переговорами», — неприемлемо. Сейчас это сделка, при которой ресурсы Украины отходят США, а территории — России, которая вдобавок получает передышку и возможность для открытия нового фронта.

Меня абсолютно раздражают коты Леопольды, которые говорят: «Лишь бы не было войны. Лишь бы мир на любых условиях». Особенно интересно будет послушать солдата ВСУ, воюющего за суверенность своей страны, которому резко стало неинтересно, как она будет называться и где он будет жить. Или интересно, с чего вдруг российский контрактник, который пошел на войну добровольцем за огромные бабки, которые в мирной жизни он бы никогда не увидел, очень хочет мира и хотел бы сидеть дома.

У некоторых людей совершенно нет стратегического мышления. Они не понимают, что за конкретными действиями есть конкретные последствия. Если Путин будет считать (и похоже уже считает), что он победил, то это приведет к еще большей войне чуть позже, особенно при нынешней риторике США и нерешительности Европы.

Разумеется, никто из разумных людей не хочет войны до последнего украинца. К сожалению, ситуация резко осложнилась и надо менять тактику. Очень хорошо на этот вопрос ответил экс-дипломат в недавней публикации: Европа должна взять яйца в кулак и действовать решительно, не опираясь на позицию Белого дома. Украина не должна «хавать» подобное отношение, где за кулисами обсуждается «мирный ультиматум».

К чему все это может привести

Почему США начали переговоры с Россией, а не с Украиной? Снимут ли с России санкции? И наступил ли новый мировой порядок? Отвечает исследователь Гарвардского университета Михаил Троицкий

К чему все это может привести

Почему США начали переговоры с Россией, а не с Украиной? Снимут ли с России санкции? И наступил ли новый мировой порядок? Отвечает исследователь Гарвардского университета Михаил Троицкий