Российские войска, вторгшиеся в Украину, оставляют после себя руины. Посмотрите, как выглядят города в оккупированной части Донецкой области

Полномасштабное вторжение войск РФ в Украину продолжается уже более трех лет. В Донецкой области, где идут наиболее интенсивные бои, многие города фактически стерты с лица земли, включая те, об «освобождении» которых объявляют российские власти. «Медуза» публикует фотографии руин, оставшихся на месте таких городов.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Марьинка в Донецкой области была захвачена войсками РФ в декабре 2023 года. По данным переписи 2001 года в городе жили более 10 тысяч человек, осенью 2022 года Нацполиция Украины заявила, что гражданского населения в Марьинке больше нет . 24 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Марьинка. 24 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Храм Казанской иконы Божией Матери. Марьинка. 24 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Иверский женский монастырь в Донецке. Следы на стенах остались от боев за аэропорт Донецка в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Донецк постоянно оказывается под обстрелами. 25 февраля 2025 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Бои за Покровск идут с августа 2024 года. По состоянию на конец февраля 2025 года войскам РФ не удалось захватить город. Участок фронта под Покровском, контролируемый российскими военными. 18 февраля 2025 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

До войны Покровск, где жили около 68 тысяч человек, был одним из центров угольной промышленности Украины. Последняя шахта была закрыта из-за боев в конце декабря 2024 года. 6 февраля 2025 года Таисия Воронцова / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Авдеевка была полностью захвачена войсками РФ в феврале 2024 года. До войны в ней жили более 37 тысяч человек. 16 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Авдеевка. 16 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Покровск. 18 февраля 2025 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Авдеевка. 8 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

В Красногоровке, по данным переписи 2001 года, жили более 16 тысяч человек. Город был захвачен войсками РФ в сентябре 2024 года. Фото сделано 5 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Донецк. 11 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia