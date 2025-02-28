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Российские войска, вторгшиеся в Украину, оставляют после себя руины. Посмотрите, как выглядят города в оккупированной части Донецкой области
Источник: Meduza
Полномасштабное вторжение войск РФ в Украину продолжается уже более трех лет. В Донецкой области, где идут наиболее интенсивные бои, многие города фактически стерты с лица земли, включая те, об «освобождении» которых объявляют российские власти. «Медуза» публикует фотографии руин, оставшихся на месте таких городов.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.