The Economist: США предлагают отправить в Украину миротворцев из Китая и Бразилии

США считают, что в миротворческий контингент в Украине должны входить не только европейские военные, но и военнослужащие из третьих стран, в том числе Китая и Бразилии. Об этом говорится в публикации The Economist.

В материале отмечается, что такое предложение выдвинули американские официальные лица. По информации издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал европейским чиновникам, что только европейский миротворческий контингент будет менее эффективен в сдерживании России от новых атак.

Кому именно такое предложение сделали американские чиновники, не уточняется. The Economist отмечает, что Россия выступает против любого размещения иностранных войск в Украине, «поэтому [президенту США Дональду] Трампу придется убеждать [президента России Владимира] Путина».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что Лондон готов направить свои войска в Украину, чтобы обеспечить гарантии безопасности возможного соглашения о прекращении огня. По его мнению, «любая роль в обеспечении безопасности Украины — это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и нашей страны». «Окончание этой войны, когда оно наступит, не может стать лишь временной передышкой перед тем, как Путин снова нападет», — заявил британский премьер.

Один из высокопоставленных европейских чиновников говорил The New York Times, что страны Европы не смогут отправить в Украину 200 тысяч военнослужащих в рамках миротворческой миссии. Именно такую цифру называл президент Украины Владимир Зеленский, говоря о гарантиях безопасности. По словам европейского чиновника, отправка даже гораздо меньшего числа военных, например, 40 тысяч, была бы трудной задачей для Европы.

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