Война Тысяча сто двадцать четвертый день. США стремятся достичь соглашения о прекращении огня к Пасхе

Последствия атаки российских дронов на Киев. 23 марта 2025 года Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

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Мир

США все еще рассчитывают, что полноценное перемирие в российско-украинской войне может быть достигнуто в течение нескольких недель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Белый дом стремится достичь соглашения к Пасхе, которая как в православной, так и в западных церквях в этом году отмечается 20 апреля. При этом собеседники издания отмечают: в Вашингтоне понимают, что сроки могут сместиться из-за «больших расхождений» в позициях сторон.

Сейчас Россия выдвигает максималистские требования даже для временного перемирия — в частности, полное прекращение поставок оружия в Украину, напоминает Bloomberg. При этом, говорят собеседники агентства, США пока не давали согласия на каки-либо ограничения в поставках. Хотя в Европе опасаются, что ради дипломатического успеха президент Дональд Трамп может «пожертвовать интересами Украины», президент США, отмечают источники Bloomberg, понимает, что любая сделка должна быть приемлемой для Киева, и поэтому не готов уступать слишком много.

При этом, как утверждают источники, и в Москве, и в Вашингтоне считают, что без прекращения огня встреча между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным состояться не может.

Сегодня и завтра в Джидде в Саудовской Аравии должны состояться переговоры американских дипломатов с представителями России и Украины, на которых будут обсуждаться технические детали 30-дневной приостановки ударов по энергетическим объектам. Также, возможно, стороны договорятся о прекращении боевых действий в Черном море.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог ранее заявлял, что это будут непрямые переговоры, в которых будут задействованы все три стороны — по его словам, российская и украинская делегации будут находиться в разных комнатах в одном и том же месте, в то время как представители США будут выступать в качестве посредников между ними.

В середине марта, за несколько дней до телефонного разговора Путина и Трампа, источники The Moscow Times в российской власти рассказывали, что в Кремле рассматривают Пасху как одну из самых обсуждаемых дат встречи двух президентов. Собеседники издания подчеркивали, что в Москве предпочли бы максимально затягивать встречу, чтобы добиться больших уступок от США, но при этом опасаются, что если это делать слишком долго, Вашингтон может потерять к ней интерес.

Война глазами читателей «Медузы»

Стас (Кременная, Луганская область). Новости о любых разговорах на эту тему [может ли Украина отдать территории в обмен на скорейший мир] вызывают сильную фрустрацию. Я понимаю, что мое мнение на эту тему ничего не стоит, да и удобно ратовать за «не отдадим, не сдадимся», уехав от российской оккупации в далекую Чехию из родного города, […], не пойдя добровольцем, но… Я знаю, что будет: Украину просто сольют, в страхе перед третьей мировой, из-за невыносимо медленных и бюрократизированных механизмов принятия решений в Европе, из-за страха накалить обстановку еще больше и, черт побери, из-за экономической целесообразности дальнейшей помощи. Тем более, когда к власти в США пришел Трамп.

Но в душе все рвется из-за несправедливости происходящего. Не могу смириться, не хочу верить, что моя родина будет растаскана по кускам, а оставшееся — жить со смутными перспективами, истощенное войной и внешними долгами, потерявшее людей и стремительно теряющее независимость и хоть какую-то надежду на светлое будущее. Я не хочу для Украины судьбы сателлита путинской России, это путь на дно, что было очевидно еще года так с 2012-го. Территориальные уступки обесценят смерти наших людей, все будет зря. Мир придет к почти открытому признанию права сильного вместо договоренностей. И только вопрос времени, кто станет следующим.

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