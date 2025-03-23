«Никто другой не смог бы этого сделать. Никто. Ноль». Трамп заявил, что процесс урегулирования между Россией и Украиной находится «под контролем»
Президент США Дональд Трамп сказал, что усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации войны между Россией и Украиной находятся «под контролем». Такое заявление он сделал в интервью журналисту портала Outkick Клэю Трэвису.
«Было бы здорово остановить это [войну]. Я скажу так: никто другой не смог бы этого сделать. Никто. Ноль», — сказал Трамп.
Также Трамп в очередной раз заявил, что знает президента РФ Владимир Путина «очень хорошо» и напомнил, что Путин никуда не вторгался во время президентских полномочий самого Трампа.
«Он захватил Крым и он захватил Грузию, когда президентом был [Джордж] Буш, когда президентом был [Барак] Обама. […] Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто мог бы остановить его, кроме меня. И я думаю, я надеюсь, что смогу остановить его», — заявил президент США.
Трамп регулярно делает оптимистичные заявления относительно хода переговоров о завершении войны. Москва и Киев обычно всегда более сдержанны в своих оценках.
На прошлой неделе Трамп провел телефонные разговоры сначала с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба разговора президент США охарактеризовал как «очень хорошие». Он также заявил, что «довольно скоро» будет полное прекращение огня, а за ним последует сделка, включающая в том числе раздел земель — который обсуждается «прямо сейчас, пока мы говорим».
В ходе разговора с Трампом Путин фактически отказался от предложения американцев о 30-дневном прекращении огня, но согласился приостановить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Зеленский заявил Трампу, что поддерживает это предложение. В реальности стороны Минобороны РФ и ВСУ продолжают наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Ожидается, что параметры частичного прекращения огня стороны обсудят на переговорах в Саудовской Аравии.