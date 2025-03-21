Трамп заявил, что уже «есть очертания» мирного соглашения между Россией и Украиной, а раздел земель «обсуждается прямо сейчас»

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, прокомментировал успехи в достижении полного прекращения огня между Россией и Украиной, заявив, что ожидает его «довольно скоро».

«Я очень хорошо общался с обоими джентльменами [Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным], и я думаю, что у нас есть очертания сделки», — сказал Трамп на совместном брифинге с министром обороны США Питом Хегсетом.

Трамп добавил, что пытается закончить войну в Украине по двум причинам: «самая важная» заключается в гибели, по его словам, «тысяч молодых людей», а вторая — это 350 миллиардов долларов, потраченных Америкой.

По словам Трампа, он убежден, что «довольно скоро» будет полное прекращение огня, а за ним последует сделка, включающая в том числе раздел земель — который обсуждается «прямо сейчас, пока мы говорим». Так Трамп ответил на заданный ему журналисткой вопрос, планируется ли какие-то санкции в связи с тем, что Россия продолжает атаковать Украину.

18 марта Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого тот, как сообщил Кремль, согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинской энергоструктуре и «дал команду военным». На следующий день президент США поговорил с Владимиром Зеленским, который также поддержал взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Однако пока параметры этого частичного прекращения огня, по-видимому, не определены, и удары с обеих сторон продолжаются.

24 марта, как сообщили в Кремле, в Эр-Рияде пройдет встреча делегаций России и США, которые проведут переговоры о возможном возобновлении так называемой черноморской инициативы, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря». Зеленский также анонсировал встречу украинской и американской делегаций «в ближайшие дни» в Саудовской Аравии. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что США организуют в Саудовской Аравии непрямые переговоры России и Украины, чтобы лучше понять условия каждой из сторон.

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