США организуют в Саудовской Аравии непрямые переговоры России и Украины, чтобы лучше понять условия каждой из сторон, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью ABC.

«Одна группа будет в одной комнате, другая группа — в другой. Они будут сидеть, разговаривать, ходить туда-сюда. Что-то вроде челночной дипломатии в отеле, так это будет работать. И тогда мы выясним, какие у них позиции», — заявил Келлог.

По словам Келлога, от американской стороны на встречах будут присутствовать команды советника по нацбезопасности президента США Майкла Уолца, госсекретаря Марко Рубио и директора планирования политики США Майкла Антона.

Келлог также допустил, что после прекращения огня позиция США по отношению к оккупированным территориям Украины может быть такой же, как их по отношению к оккупации и насильственному присоединению Советским Союзом стран Балтии.

Ранее в Вашингтоне и в Москве подтверждали, что через несколько дней делегации двух стран встретятся в Джидде (в Белом доме называли дату 23 марта, в Кремле — 24-го). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на уровне технических групп будет обсуждаться тема возобновления черноморской зерновой сделки, а также другие «нюансы» и «аспекты» прекращения российско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что «в ближайшие дни» в Саудовской Аравии встретятся делегации из Вашингтона и Киева. На встрече, по его словам, планируется «решить технические вопросы, касающиеся реализации и расширения частичного прекращения огня».