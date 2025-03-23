Российские дроны атаковали Киев, в двух районах загорелись высотные жилые дома. Погибли три человека

Российские военные в ночь на 23 марта атаковали Киев беспилотниками, сообщила Киевская городская военная администрация.

В результате атаки погибли три человека, в том числе пятилетняя девочка. Еще десять человек получили ранения.

В Днепровском и Подольском районах обломки дронов попали в многоэтажные дома, что привело к пожарам на верхних этажах. Также загорелось офисно-складское здание в Голосеевском районе, в Шевченковском районе из-за падения обломков повреждены шесть автомобилей.

Воздушная тревога в Киеве ночью длилась более пяти часов.

Также российские военные атаковали беспилотниками Киевскую область, два человека в Бучанском районе получили ранения, сообщила Киевская областная военная администрация.